Meyer tritt als Präsident des Deutschen Reiter und Fahrer-Verbands zurück

Hans Jürgen Meyer hat auf einer Vorstandssitzung am vergangenen Freitag seinen Rücktritt als Präsident des Deutschen Reiter und Fahrer-Verbandes erklärt. Nachfolger soll sein Vorvorgänger im Amt werden.

Meyer war vor zwei Jahren zum Präsident gewählt worden, vorher war er lange Zeit Geschäftsführer des Dachverbandes, der die Interessen von insgesamt acht Fachgruppen vertritt. Vor Meyer war Ingrid Klimke Präsidentin, hatte das Amt aber aufgrund von Zeitmangel wieder aufgeben müssen. Lange Jahre war Olympiasisieger Wolfgang Brinkmann Präsident des Verbandes mit Sitz in Versmold gewesen. Nach Ausscheiden aus dem Amt war er zum Ehrenpräsident des DRFV ernannt worden. Brinkmann, Unternehmer aus Werther (Pikeur, Eskadron, Bugatti Herrenmoden) soll nun, vorausgesetzt die Mitglieder wählen ihn bei der Mitgliederversammlung des DRFV am 17. November, das Amt wieder übernehmen.

In der DRFV-Vorstandssitzung am 14. Oktober 2016 in Herford, so schreibt der DRFV in einer Pressemitteilung, „hat Hans-Jürgen Meyer aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die künftige Ausrichtung und Entwicklung des DRFV sein Amt als Präsident des Verbandes mit sofortiger Wirkung niedergelegt“.

Bis dahin steht der der derzeitige Vizepräsident Burkhard Jung, gleichzeitig Vorsitzender der Bundesvereinigung der Berufsreiter, an der Spitze des DRFV. Weiter heißt es in der Pressemitteilung, der DRFV danke Hans-Jürgen Meyer „für seine engagierte, erfolgreiche Tätigkeit für den Verband“.

Der Deutsche Reiter und Fahrerverband ist eine der ältesten Organisationen im deutschen Pferdesport. Sein Vorgänger wurde bereits 1914 gegründet. Der DRFV ist korporatives Mitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Unter anderem lobt der DRFV alljährlich den Medienpreis „Silbernes Pferd“ aus, der in der Aachener Soers vergeben wird. Mit dem „Silbernen Pferd“ werden herausragende journalistische Beitzräge geehrt, die dazu beitragen, den Pferdesport in der Öffentlichkeit darzustellen.

Die acht Fachgruppen des DRFV

Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR)











Club deutscher Vielseitigkeitsreiter (CdV)











Fachgruppe Jagdreiten im DRFV











Fachgruppe Amateurausbilder











Fachgruppe Springen











Fachgruppe Dressur











Fachgruppe Fahren











