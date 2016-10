Akupressur

Im Rahmen unseres Specials in der Ausgabe 11/2016 verlosen wir das Buch „Akupressur für Pferde – Wirkung und Anwendung“ von Dr. Ina Gösmeier. Einfach Formular ausfüllen und gewinnen.

Mit Fingerdruck ein Pferd entspannen lassen oder Husten vorbeugen? Klingt unglaublich, aber Tierärztin Dr. Ina Gösmeier wendet seit Jahrzehnten die Akupressur an und kann von vielen Pferden berichten, denen sie mit Akupressur helfen konnte – vom Freizeitpferd bis Spitzensportler. Wie man sein Pferd selbst akupressieren kann, wo diese speziellen Punkte liegen und wie man die Psyche des Pferdes mit Akupressur beeinflusst, lesen Sie in der November-Ausgabe St.GEORG. Weitere Probleme und ihre Behandlung sowie interessante Erfolgsgeschichten der Akupressur hat Dr. Ina Gösmeier in ihrem Buch „Akupressur für Pferde – Wirkung und Anwendung“ (Kosmos-Verlag) festgehalten. St.GEORG verlost drei Exemplare. Teilnahmeschluss ist der 1. Dezember 2016.

0

0

0 x geteilt