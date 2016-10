Gewinnspiel: Sudermühler Jagdtage

In jedem Jahr wieder ein Highlight: die Sudermühler Jagdtage. Das Spektakel geht am 17. November los und geht über drei Tage. Am Samstag, den 19. November können Sie live dabei sein und hier Karten gewinnen. Damit sichern Sie sich einen Platz auf einem Anhänger, der Sie zu den interessantesten Orten der Jagd fährt.