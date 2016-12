Karten für die 20. PARTNER PFERD in Leipzig

Die PARTNER PFERD in Leipzig feiert in diesem Jahr Jubiläum. Bereits zum 20. Mal finden Turnier und Messe statt. Weltcup-Station und Messe mit rund 250 Ausstellern kann sich sehen lassen und so startet das Jahr direkt mit einem Highlight. Hier können Sie Karten gewinnen.

In jedem Jahr ist das erste Highlight aus deutscher Sicht die Partner Pferd in Leipzig. Seit 1998 werden Turnier und Messe auf dem Leipziger Messegelände ausgetragen. Es ist das bedeutendste Hallenpferdesportevent in Deutschland. Sowohl für Springreiter, Voltigierer als auch die Vierspännerfahrer. Den internationalen Touch erhält das Turnier als deutscher Austragungsort einer Weltcup-Station. Die Partner Pferd startet in diesem Jahr am 19. Januar und geht bis zum 22.

Rückblick 2016

Niklas Krieg, 22 Jahre jung, gewann 2016 das Weltcup-Springen auf der Holsteiner Stute Carella. Es war damals sein erstes Weltcup-Springen und hätte ihm jemand gesagt, dass er dieses gewinnen würde, er hätte es nicht geglaubt. Im Stechen setzte er mutig alles auf eine Karte und war am Ende Schnellster ohne Fehler. Dauersieger Christian Ahlmann hingegen kennt das Gefühl zu siegen. Auch in Leipzig waren Glück und Können bei ihm und bescherten ihm den Sieg im Championat von Leipzig. Gesattelt hatte der Weltcupsieger Cornado II v. Cornet Obolensky.

Auch die Voltigierer und Vierspännerfahrer konnten im letzten Jahr abräumen: Der Australier Boyd Exell hatte das Jahr 2015 mit einer Siegesserie beendet und 2016 ungeschlagen mit dem Siegen weitergemacht. Auch der deutsche Voltigierer Jannis Drewell war siegreich unterwegs.

Mehr als nur Turnier

Neben Turniersport kann sich das Reiter- und Pferdeherz an rund 250 Ausstellern erfreuen. Am Freitagabend findet die große Jubiläums-Gala statt. Sie ist das Herzstück des Turniers. Fest zugesagt haben für 2017 die spektakulären Ukrainian Cossacks, das akrobatische Horseman Team, der faszinierende Jean-Francois Pignon, die bezaubernde Anne Krüger (siehe Bild) und Alizée Froment, Shooting-Star der letzten Jahre mit ihrer freiheitlichen Grand-Prix Vorführung. Daneben wird die Show von spannenden Spring- und Fahrprüfungen geprägt.

Gewinnen Sie Karten für die Show am Freitagabend, den 20. Januar 2017

