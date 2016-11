Gewinnspiel: Pferd und Jagd, Nacht der Pferde und MiMaMo

Ob Freizeitreiter, professioneller Pferdezüchter oder auf der Suche nach neuem Equipment: Auf der Pferd & Jagd ist für jedes Pferdeherz etwas dabei. Gewinnen Sie hier Karten für die Pferd & Jagd, die Nacht der Pferde oder der Kindershow MiMaMo

Vom 8. bis 11. Dezember ist das Messegelände in Hannover wieder Treffpunkt für Reiter und all diejenigen, die ihr Herz an den Pferdesport verloren haben.

Messe Pferd&Jagd

Rund 800 Aussteller bieten in diesem Jahr eine unvergleichbare Produktvielfalt sowie Top-Informationen und Beratung. Freizeitreiter erwarten Ausrüstung und Bekleidung, Pflegeprodukte, Futter, Stalleinrichtungen, Führ- und Fütterungsanlagen, Pferdetransporter und vieles mehr. Auch die Themen Pferdegesundheit, Stallhygiene, Hufbeschlag und Hufpflege werden auf der Pferd & Jagd abgebildet. Hochkarätige Referenten runden das Informationsangebot mit Beiträgen zu Pferdehaltung und Ausbildung ab.

Mit den Tickets können Sie sich einen Tag ihrer Wahl aussuchen, an dem Sie die Messe besuchen möchten.

Kindershow: MiMaMo

Junge Talente, Newcomer und Stars von morgen zeigen tolle Showbilder, atemberaubende Akrobatik, mitreißende Action und sorgen für eine bunte Familienshow mit Abwechslung, Unterhaltung und jeder Menge Überraschungen aus der großen Pony- und Pferdewelt. Die Show für die Kleinen findet am Sonntag, den 11. Dezember um 15 Uhr statt.

Show: Nacht der Pferde

Europas schönste Pferdeshow-Gala mit vielen internationalen Stars der Reiterszene. Erleben Sie atemberaubende Pferde, außergewöhnliche Inszenierungen und eine Show der Extraklasse. Beginn der Show ist am Samstag, den 10. Dezember um 19 Uhr

Show-Highlights sind unter anderem:

Compagnie Zarkam Gilles Fortier – die Avantgarde der französischen Pferdekünstler

Niedersächisches Landgestüt Celle – Hannoversche Spitzenhengste hautnah bewundern

Gari Zoher – Traumpferde in Freiheitsdressur und hoher Dressurkunst aus Frankreich

Maremma Pferde – Premiere! Betrachten Sie diese seltene Rasse

Die Isländer – Pferde aus Feuer und Eis

Das Formular ausfüllen und mit ein bisschen Glück gewinnen

