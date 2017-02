Twercs-Koffer von Vorwerk zu gewinnen

Mit dem praktischen Twercs-Koffer von Vorwerk kann jeder im Handumdrehen zum Heimwerker werden. Hier können Sie den Koffer im Wert von 649 Euro gewinnen.

Das Pferd zieht von einer Box in die nächste und das Boxenschild muss auch mit umziehen. Vorbei ist das Warten auf den nächsten Mann, der einem das Schild umbaut. Mit dem Akku-Tacker aus dem Twercs-Koffer ist das Schild schnell umgebaut. Auch die enthaltene Bohrmaschine, die Stichsäge sowie die Klebepistole sind mit einem Akku ausgestattet, handlich, klein, leise aber kraftvoll.

Akku-Tacker

Neben Boxenschildern die umgebaut werden müssen, eignet sich der Akku-Tacker auch im Deko- und Polsterbereich. Die Bank im Reiterstübchen kann schnell neu bezogen werden und auch Girlanden für Geburtstage oder Turniersieger sind schnell aufgehangen. Die Bedienung ist kabellos, der Spielraum zum Arbeiten also groß. Der Griff ist ergonomisch und die optimale Druckverteilung macht die Bedienung kinderleicht. Sicherheitsplus: die Sicherheitslippe, die ein ungewolltes Auslösen des Tackers verhindert. Akku leer? Macht nichts, denn der Koffer ist gleichzeitig auch Ladestation. Einfach den Koffer an den Strom anschließen und die Geräte in den Koffer legen.

Akku-Bohrschrauber

Bohrschrauber sind oft schwer und unhandlich. Arbeiten mit ihnen sind oft abschreckend. Das ist jetzt Geschichte, denn der Bohrer aus dem Twercs-Koffer ist klein, leicht und handlich. Mit ihm lassen sich kleine Arbeiten zuhause und im Stall einfach umsetzen. Mit einer dazugehörigen Lampe ist der Arbeitsplatz immer optimal beleuchtet. Die 20 verschiedenen Drehmomentstufen passen sich jedem Untergrund an. Zuzüglich steht die Bohrstufe zur Wahl.

Akku-Stichsäge

Exakte Sägearbeiten und Kurvenschnitte sind künftig spielend leicht mit der Akku-Stichsäge aus dem Twercs-Koffer. Aber auch größere Schnitttiefen sind kein Problem mehr. Mit dem Licht der integrierten LED-Lampe behält man stets den Überblick. Mit dem zugehörigen Power-Tool kann man in einem besonders kleinen Radius sägen. Möchte man am Weg zur Weide lästige Äste beseitigen, kann die Säbelsäge ihren Teil dazu beitragen. Insgesamt sind sechs verschiedene Sägeblatt-Varianten im Lieferumfang enthalten.

Akku-Heißklebepistole

In 15 Sekunden ist die Klebepistole aufgeheizt und es kann losgehen. Die feine Düsenspitze sorgt für problemlos filigrane Arbeiten. Die Temperatur bleibt stets auf gleichem Niveau und sollten Sie die Pistole weglegen und vergessen sie wieder auszuschalten, ist das auch kein Problem. Schon nach fünf Minuten ohne Benutzung schaltet sich die Klebepistole automatisch ab.

Gewinnen Sie den Twercs-Koffer mit allen enthaltenen Geräten im Wert von 649 Euro.