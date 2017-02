VR Classics 2017: Karten zu gewinnen

Vom 16. Bis 19. Februar 2017 trifft sich in der Holstenhalle zum 67. Mal die Elite des Spring- und Dressursports zu den VR Classics 2017 und Sie können dabei sein! Wir verlosen Karten für das internationale Traditionsturnier.

Hohe Sprünge und mitreißende Choreographien: Gleich vier spannende Weltranglisten-Springen und eine hochkarätige Dressurprüfung, bei der die Stars um wichtige Welt-Cup Punkte kämpfen, stehen in diesem Jahr in Neumünster auf dem Programm. Neben den Hochkarätern des internationalen Sports, bekommt aber auch der Nachwuchs die Gelegenheit sich in mehreren Prüfungen auf der großen Bühne präsentieren.

Springen & Dressur auf Weltklasse-Niveau

Der Vorjahressieger im großen Preis von Münster sind Christian Ahlmann und der Hannoveraner Codex One. In einem rasanten Stechen verwiesen die beiden den Holländer Gert-Jan Bruggink auf Vampire um fünf hundertstel Sekunden auf Platz zwei. Dritter wurde Denis Nielsen auf seinem Erfolgspferd Cashmaker. In der Dressur hatte Isabell Werth die Nase vorn. Die Weltcup-Kür sicherte sie sich mit Weihegold. Trotz kleinen Patzern kamen die beiden auf 84,60 Prozent. Mit 80,90 Prozent kamen Jessica von Bredow-Werndl und Unee BB auf den zweiten Platz. Den dritten Platz belegte die Niederländerin Adelinde Cornelissen, die ihren damals 19-jährigen Parzival mit nach Neumünster gebracht hatte.

Sie sind gespannt, wer die Holstenhalle in diesem Jahr als Sieger verlässt? Dann seien Sie mit dabei, wenn die Stars des Spring- und Dressursports in Neumünster um die schnellsten Runden im Stechen und die meisten Prozentpunkte kämpfen!

Wir verlosen für die VR Classics in Neumünster folgende Tickets:

4 mal Karten für Donnerstag, den 16.02.2017 (Abendveranstaltung)

4 mal Karten für Freitag, den 17.02.2017 (Vormittagsveranstaltung)

4 mal Karten für Freitag, den 17.02.2017 (Nachmittagsveranstaltung)

4 mal Karten für Samstag, den 18.02.2017 (Vormittagsveranstaltung)