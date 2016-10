Anzeige: Traumata behandeln – Arthrose vorbeugen

Der Bewegungsapparat der Pferde ist zu Höchstleistungen fähig, aber auch anfällig für Verletzungen. Das Tückische: Auch eine harmlos erscheinende Zerrung kann im schlimmsten Fall chronische Schäden wie beispielsweise Arthrose nach sich ziehen.

Schon durch einen falschen Tritt oder eine Unebenheit im Boden kann es zu Traumata wie Verstauchungen und Zerrungen kommen. Jedes Trauma löst im Körper vielfältige Reaktionen aus, die einen Entzündungsmechanismus in Gang setzen. Dieser komplexe Prozess des körperlichen Abwehrsystems soll die besten Voraussetzungen für eine Heilung schaffen. Da dies jedoch nicht immer reibungslos abläuft, ist eine frühzeitige Behandlung notwendig, um eine schnelle und vollständige Regeneration zu gewährleisten. Pferdehalter sollten ihr Tier deshalb nach einem Trauma so schnell wie möglich einem Tierarzt vorstellen, wenn sie beispielsweise Entzündungszeichen wie Wärme, Schwellung und Schmerz feststellen. Mit der passenden Therapie kann der Tierarzt das Heilungsgeschehen von Anfang an in die richtigen Bahnen lenken, damit sich der Entzündungsprozess nicht zu einem schmerzhaften Krankheitsgeschehen auswächst.

Wenn akut zu chronisch wird

Eine nicht ausgeheilte akute Gelenkentzündungen kann im schlimmsten Fall die Ursache für eine chronische Gelenkerkrankungen sein. Eine sogenannte Arthrose entsteht durch eine übermäßige und unwiderrufliche Abnutzung des Gelenkknorpels, der die Knochenenden überzieht und als Stoßdämpfer fungiert. Die fehlende Knorpelpufferung führt dazu, dass sich das Gelenk entzündet und der unter dem Knorpel liegende Knochen angegriffen wird. Als Reaktion entstehen Knochenzubildungen, wodurch das Gelenk zunehmend versteifen kann. Dieser Prozess ist für das Pferd schmerzhaft und äußert sich durch Lahmheit sowie stumpfen und unfreien Gang. Arthrosen, die auch durch zu frühe, zu starke oder falsche Belastung des Pferdes, angeborene Fehlstellungen oder als normale Alterserscheinung entstehen können, entwickeln sich oft schleichend, weshalb erste Symptome häufig nur schwer zu deuten sind.

Hohe Ansprüche an die Arthrose-Therapie

Da Arthrose nicht heilbar ist, muss die Behandlung folglich dauerhaft, in der Regel für den Rest des Lebens erfolgen. Gerade deshalb sind die Ansprüche an eine solche Behandlung hoch: Die Therapie soll Schmerzen zuverlässig lindern, die Gelenkfunktion verbessern, frei von Nebenwirkungen sowie gleichzeitig einfach in der Anwendung sein. Die Erkrankung eines einzigen Gelenks kann sich zudem auf weitere Bereiche des Bewegungsapparates, wie Sehnen, Bänder, Muskeln und andere Gelenke, auswirken. Daher sollte die Behandlung dem gesamten Organismus des Tieres zugute kommen. Darüber hinaus sollte sie auch gut verträglich und somit auch für die Langzeitanwendung geeignet sein. Wirksame und gut verträgliche Therapiemöglichkeiten sowohl bei Traumata als auch bei Arthrose bieten, alleine oder unterstützend zu schulmedizinischen Mitteln, biologische Arzneimittel.

