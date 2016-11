Deutsche Bank Reitsport-Akademie: Annabel Frenzen

Die Deutsche Bank Reitsport-Akademie fördert zusammen mit der Deutschen Sporthilfe den deutschen Dressur-Nachwuchs sowohl sportlich als auch beruflich. Jüngst wurde das Mini-Mentee Projekt ins Leben gerufen: Die Akademie-Mitglieder geben ihre Erfahrungen und ihr Wissen an ambitionierte Amateure weiter. In der neunten Folge erzählt Deutsche Bank Akademie-Reiterin Annabel Frenzen über das Training mit Mini-Mentee Franziska Renker.

Biographie

Annabel Frenzen

Die Deutsche Bank Reitsport-Akademie Reiterin Annabel Frenzen behauptet schon auf dem Pferd gesessen zu haben, bevor sie laufen konnte. Verwunderlich wäre es nicht, denn die Nachwuchsreiterin ist in der fünften Generation auf dem Pferdehof Lentzenhof zu Hause. Ihre sportlichen Erfolge haben mit Pony Nero angefangen, der sie bis zur Klasse A begleitet hat. Mit ihrem ersten Großpferd Royal Rubin hat Annabel den Sprung in die schwere Klasse geschafft. Mit ihm gewann Annabel Zwei-Sterne-Dressuren. Sein direkter Nachfolger war der Holsteiner Christobal. Der Coriander-Sohn kam 2008 bezog 2008 seine Box auf dem Lentzenhof und wurde gleich in dem Jahr Sechster mit Annabel bei den Deutschen Junioren Meisterschaften. Mit ihm hat sich Annabel zu Grand Prix-Niveau hochgearbeitet. Ihr sportlicher Höhepunkt war 2011: Mannschaftseuropameister und Silber in der Einzelwertung bei Jungen Reiter in Dänemark sowie Zweite im Piaff Förderpreis hinter Kristina Sprehe mit Desperados. In diesem Jahr gehörte sie zum Nationenpreis-Team in Compiegne (FRA). Wenn Annabel nicht gerade auf Christobal sitzt, stellt sie gerne den selbstgezogenen Nachwuchs von Papa Achim Frenzen auf Turnieren vor. In diesem Jahr wurde sie mit dem Sir Donnerhall-Enkel SilberStern Sechster bei den sechsjährigen Reitpferden.

Mini-Mentee: Franziska Renker

Franziska Renker hat ihr Erfolgspony 2011 erstmals beim Pony-Bundeschampionat gesehen. Damals war der Charm of Nibelungen-Sohn Carlos Carinho vier Jahre alt, aber stand nicht zum Verkauf. 2012 war Carlos aus dem Ponymaß von 1,48 Meter Obergrenze rausgewachsen und durfte nicht wieder teilnehmen – die Chance für Franziska. Denn nach dem Bundeschampionat stand der Ponywallach im Ponyforum zum Verkauf. Mittlerweile ist Carlos neun Jahre alt und geht mit Franziska siegreich bis Klasse L auf Kandare. Ihr großes Ziel ist eine S-Dressur mit Carlos zu reiten. Im nächsten Jahr möchte Franziska aber erstmal in M-Dressuren starten. Den ersten Schritt ist sie schon mit der Deutschen Bank Reitsport-Akademie Reiterin Annabel Frenzen gegangen. Die beiden haben schon an Lektionen für M-Dressuren gearbeitet.

Fit für die Kür

Zunächst haben Annabel und Franziska an den Basis-Übungen gearbeitet. Basis bedeutet in dem Fall, Übergänge und Ecken reiten. Pony Carlos Carinho lässt sich vor allem auf Turnieren leicht ablenken und da empfiehlt Annabel, die Aufmerksamkeit von Carlos immer auf sich zu ziehen, in dem sie die Ecken immer genau ausreitet. So bleibt Carlos konzentriert. Nach der Aufwärmphase haben Annabel und Franziska gemeinsam die Kür für Franziska geplant. Diese hat sich mit Carlos für einen Cup qualifiziert, bei der eine Kür in Klasse L geritten werden muss. Doch wie baut man so eine Kür am besten auf? Worauf gilt es zu achten?

Als erstes muss man sich den Weg überlegen

Der Weg bedeutet in dem Fall, welche Lektionen werden gefordert und wie ordnet man sie an? Die Lektionen sollte Franziska wiederum in Stärken und Schwächen von Carlos einteilen. „Wichtig ist, dass man die schwächeren Lektionen so angelegt, dass sie nicht herausstechen. Die Stärken sollen wiederum herausgehoben werden“, erklärt Annabel. Wenn die Linienführung steht, sollte Franziska sich filmen lassen und dabei die Zeit im Auge behalten. „Meistens ist die Kür zu lang oder zu kurz anfangs“, weiß Annabel aus Erfahrung. Steht die Kür, kommt die Musik. „Welche Musik mag ich? Welcher Takt passt zu meinem Pferd?“ sind die Fragen, die man sich dazustellen sollte. Annabel sammelt für ihre Kür vorher schon Musik, die ihr gefällt. „Dann ist die Auswahl später schon gegeben und man muss daraus nur noch wählen, was zum Pferd und zur Linienführung passt.“ Um an der Feinabstimmung zu arbeiten, hat Franziska Annabel immer wieder Videoschnitte per Handy geschickt. So konnte Annabel auch aus der Ferne auf den Entstehungsprozess einwirken.

Das ist die Deutsche Bank Reitsport-Akademie

Die Deutsche Bank hat sich gemeinsam mit der Deutschen Sporthilfe zur Aufgabe gemacht, den deutschen Nachwuchs in der Dressur zu fördern und ihnen den Weg in den Spitzensport zu ebnen. Im Dezember 2015 ist das Pilotprojekt mit den ersten zehn Stipendiaten gestartet. Bundestrainerin Monica Theodorescu unterstützt das Programm und gibt den Mitgliedern Unterricht. Außerdem sind die Deutsche Bank Akademie-Mitglieder berechtigt, auf fünf großen Turnieren innerhalb Deutschlands zu starten: Dressur und Spring Derby in Hamburg, Pfingstturnier in Wiesbaden, Dressurfestival „Der Ritt um das Goldene Pferd“ in Werder (Berlin), die Munich Indoors sowie das Festhallen Turnier in Frankfurt. Der oder die Jahrgangsbeste erhält eine Wildcard für das CHIO Aachen. Über die sportliche Förderung hinaus, unterstützt die Mitglieder ein Tutor von der Deutschen Bank. Dieser steht den Mitgliedern auch bei beruflichen und wirtschaftlichen Fragen zur Seite. Ziel dabei ist es, den sportlichen Erfolg sowie die berufliche Zukunft des olympischen Nachwuchses zu fördern.

Mini-Mentee Projekt

Zehn junge Amateure wurden aus einer Vielzahl an Bewerbern ausgewählt und jeweils einem Mitglied der Deutsche Bank Akademie zugeordnet. Diese geben ihren sogenannten „Mini-Mentees“ eine Unterrichtsstunde und begleiten sie im Laufe der nächsten Turnier-Saison. Die Unterstützung kann in Form von Gesprächen oder Video-Einsendungen erfolgen. Die Mitglieder sollen ihr Wissen und ihre Erfahrung rund um das Turnierreiten den jungen Amateuren weitergeben, die schon mindestens auf L-Niveau reiten. Interessierte Reiter können sich ab Februar 2017 für die neue Mini-Mentee-Gruppe über St.GEORG bewerben.

Mitglieder der Deutsche Bank Reitsport-Akademie

Sportliche Leitung

0

0

0 x geteilt