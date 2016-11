Deutsche Bank Reitsport-Akademie: Florine Kienbaum

Die Deutsche Bank Reitsport-Akademie fördert zusammen mit der Deutschen Sporthilfe den deutschen Dressur-Nachwuchs sowohl sportlich als auch beruflich. Jüngst wurde das Mini-Mentee Projekt ins Leben gerufen: Die Akademie-Mitglieder geben ihre Erfahrungen und ihr Wissen an ambitionierte Amateure weiter. In der dritten Folge erzählt Deutsche Bank Akademie-Reiterin Florine Kienbaum über das Training mit Mini-Mentee Jessica Wiesmann.

Biographie

Florine Kienbaum

Anfangs ritt Florine sowohl Dressur als auch Springen mit ihren Ponys. Sie entschied sich aber mit zwölf Jahren für das Dressurreiten und verbuchte dort schnell Erfolge. Mit ihrem Pony Going East wurde sie Mannschafts-Europameisterin. Ponyhengst Donnertraum verhalf Florine 2008 zum Sieg beim Deutschen Ponyderby. 2010 folgte der Umstieg aufs Großpferd: Good Morning v. Goethe und der Oldenburger Don Windsor v. Don Cardinale waren damals ihre neuen Wegbegleiter. 2012 wird Florine Deutsche Meisterin und Mannschaftseuropameisterin. 2014 durfte sie wieder mit Don Windsor bei den Europameisterschaften in Compiegene an den Start gehen: Mannschaftssilber lautete das Ergebnis. Seit 2013 wohnt ihr heutiges Erfolgspferd Doktor Schiwago v. Don Frederico im Stall von Florine. 2016 wurde Florine Kienbaum mit ihrem Mini, wie sie Doktor Schiwago liebevoll nennt, U25-Mannschaftseuropameisterin und Zweite in der Einzelwertung.

Mini-Mentee: Jessica Wiesmann

Seit zwei Jahren sind Jule und Jessica unzertrennlich. Jule ist die Westfälische Fuchsstute von Mini-Mentee Jessica Wiesmann. Eigentlich heißt die Stute Jazz-Rubina und hat mit Jazz-Rubin als Vater und Fibonacci als Muttervater, Dressur- und Springblut in sich vereint. Dennoch steht für die 22-jährige Jessica das Dressurreiten im Fokus. Als sie vor zwei Jahren anfing Jule zu reiten, startete das Paar in A-Dressuren. In diesem Jahr gewann die zehnjährige Jazz-Rubina schon Zwei-Sterne L-Dressuren auf Kandare. Da überrascht es nicht, dass Jessica sich für die kommende Saison die ersten Starts in M-Dressuren zum Ziel gesetzt hat. Sitzt Jessica mal nicht im Sattel, macht sie eine Ausbildung zur Erzieherin.

Das passt

Die Deutsche Bank Reitsport-Akademie-Mitglieder lernten ihre Mini-Mentees im Rahmen des CHIO Aachen kennen. Dort sollten sich Mitglieder und Mini-Mentees auf einen gemeinsamen Trainingstermin einigen und danach, soweit es geht, noch in Kontakt bleiben bzw. bei Fragen die Mini-Mentees unterstützen. Soweit die Theorie. Bei Florine Kienbaum und Jessica Wiesmann hat die Geschichte einen einzigartigen Verlauf genommen: Sie sind richtige Freundinnen geworden.

Erstmalig trainierten die beiden im August zusammen und seitdem hat es sich auf ein wöchentliches Training eingependelt. Jessica fährt einmal in der Woche mit ihrer Jazz Rubin-Tochter Jazz Rubina zu Florine zum Unterricht. Die beiden wohnen nur 20 Autominuten voneinander entfernt.

Der Fokus liegt im Training auf den Lektionen, die in M-Dressuren abgefragt werden, denn Jessica möchte im nächsten Jahr gerne den Sprung von L zu M wagen. „In letzter Zeit haben wir viel an den Traversalen gearbeitet. Das klappt mittlerweile gut“, erklärt Florine. Die Serienwechsel stehen als nächstes auf dem Trainingsplan. Aber erstmal muss Jessica wieder auf die Beine kommen, denn sie war die letzte Woche krank. Normalerweise bedeutet das auch Pause fürs Pferd, doch kurzerhand hat Florine die tägliche Arbeit mit Jule übernommen

Damit Jule keine Zwangspause hat, habe ich sie geritten. So konnte sich Jessica in Ruhe von ihrem Virus erholen.

Das klingt nach mehr als nur Trainingspartner. Ist es auch. Florine und Jessica treffen sich nicht nur im Stall, sie gehen auch gerne abends zusammen etwas Essen oder besuchen Veranstaltungen, wie den Galaabend auf der Auktion in Vechta. Dabei entstehen auch lustige Bilder bzw. sogenannte Snappies, Snapchat-Selfies (Bild links).

Das ist die Deutsche Bank Reitsport-Akademie

Die Deutsche Bank hat sich gemeinsam mit der Deutschen Sporthilfe zur Aufgabe gemacht, den deutschen Nachwuchs in der Dressur zu fördern und ihnen den Weg in den Spitzensport zu ebnen. Im Dezember 2015 ist das Pilotprojekt mit den ersten zehn Stipendiaten gestartet. Bundestrainerin Monica Theodorescu unterstützt das Programm und gibt den Mitgliedern Unterricht. Außerdem sind die Deutsche Bank Akademie-Mitglieder berechtigt, auf fünf großen Turnieren innerhalb Deutschlands zu starten: Dressur und Spring Derby in Hamburg, Pfingstturnier in Wiesbaden, Dressurfestival „Der Ritt um das Goldene Pferd“ in Werder (Berlin), die Munich Indoors sowie das Festhallen Turnier in Frankfurt. Der oder die Jahrgangsbeste erhält eine Wildcard für das CHIO Aachen. Über die sportliche Förderung hinaus, unterstützt die Mitglieder ein Tutor von der Deutschen Bank. Dieser steht den Mitgliedern auch bei beruflichen und wirtschaftlichen Fragen zur Seite. Ziel dabei ist es, den sportlichen Erfolg sowie die berufliche Zukunft des olympischen Nachwuchses zu fördern.

Mini-Mentee Projekt

Zehn junge Amateure wurden aus einer Vielzahl an Bewerbern ausgewählt und jeweils einem Mitglied der Deutsche Bank Akademie zugeordnet. Diese geben ihren sogenannten „Mini-Mentees“ eine Unterrichtsstunde und begleiten sie im Laufe der nächsten Turnier-Saison. Die Unterstützung kann in Form von Gesprächen oder Video-Einsendungen erfolgen. Die Mitglieder sollen ihr Wissen und ihre Erfahrung rund um das Turnierreiten den jungen Amateuren weitergeben, die schon mindestens auf L-Niveau reiten. Interessierte Reiter können sich ab Februar 2017 für die neue Mini-Mentee-Gruppe über St.GEORG bewerben.

