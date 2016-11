Deutsche Bank Reitsport-Akademie: Hendrik Lochthowe

Die Deutsche Bank Reitsport-Akademie fördert zusammen mit der Deutschen Sporthilfe den deutschen Dressur-Nachwuchs sowohl sportlich als auch beruflich. Jüngst wurde das Mini-Mentee Projekt ins Leben gerufen: Die Akademie-Mitglieder geben ihre Erfahrungen und ihr Wissen an ambitionierte Amateure weiter. In der siebten Folge erzählt Deutsche Bank Akademie-Reiter Hendrik Lochthowe über das Training mit Mini-Mentee Katharina Bopf.

Biographie

Hendrik Lochthowe

Er ist der Quotenmann in der Deutsche Bank Reitsport-Akademie: Hendrik Lochthowe. Der 36-jährige Gestütsleiter vom Georgihof in Wasserburg ist von klein auf mit Pferden aufgewachsen. Seine Großeltern hatten in Dorsten (NRW) einen eigenen Pferdehof und sein Vater war viele Jahre Gestütsleiter. Hendrik wollte schon immer Dressurreiten bis zur schweren Klasse, denn einen Wrack zu tragen, sei etwas ganz Besonderes. Seine Lehre zum Bereiter hat er auf dem familieneigenen Betrieb gemacht, Lehrmeister war sein Onkel. Dass er die Pferdewirtschaftsmeister-Prüfung abgelegt hat, ist der Hartnäckigkeit seiner Mutter zu verdanken. Neben den Wurzeln prägten Hendriks Werdegang verschiedene Stationen. In Lodbergen ritt er einige Jahre bei Züchter Harli Seifert, der ihm den Oldenburger Prämienhengst Rubin Royal zur Verfügung stellte. Mit ihm gewann Hendrik Lochthowe seine ersten Grand Prix und Grand Prix Special. Neben dem Rohdiamant-Sohn Rubin Royal, gehörte auch Rubin Cortes zu seinen Spitzenpferden. Von Lodbergen aus wechselte er mit beiden Pferden in die Schweiz, zu Trainerlegende Silvia Iklé. 2012 wurde Rubin Royal ins Ausbildungszentrum Lee AG in die Schweiz verkauft. Mittlerweile steht Rubin Royal wieder in Lodbergen. Hendrik Lochthowe wechselte 2012 in den Stall von Toni und Marion Meggle. Hier steht ihm sein heutiges Erfolgspferd Meggle’s Boston zur Verfügung. Hendrik und Boston v. Johnson konnten in diesem Jahr in Heroldsberg den Grand Prix für den Special für sich entscheiden.

Mini-Mentee: Katharina Bopf

Wie schon ihr Trainer Hendrik Lochthowe kommt auch Mini-Mentee Katharina Bopf aus einer Pferdefamilie. Vater Ulrich Bopf ritt jahrelang für den Reitverein Gießen auf Turnieren. Er stellte auch Katharinas Lieblingspferd Luther in jungen Jahren auf Turnieren vor. Mit Vater Ulrich Bopf gewann Luther unter anderem Dressurpferde M-Prüfungen. Seit zwei Jahren reitet Katharina Bopf den heute 13-jährigen Fuchswallach der von Londonderry abstammt. Die Studentin der Agrarwissenschaften platzierte sich in dieser Saison L-Dressuren weit vorne. Im nächsten Jahr möchte Katharina mit Luther den Sprung in Klasse M wagen.

Abwechslung im Training

Deutsche Bank Reitsport-Akademie Mitglied Hendrik Lochthowe und Mini-Mentee Katharina Bopf wohnen circa fünf Autostunden voneinander entfernt. Gentleman Hendrik entschied, dass Katharina und ihrem Pferd Luther die Fahrt zu ihm nach Wasserburg nicht zumutbar sei und fuhr ein Wochenende nach Gießen. Freitagabend fand das erste Training statt auf der Reitanlage des Reitvereins Gießen statt. Katharina ist 1,65 Meter groß und zart gebaut, ihr Londonderry-Sohn Luther misst dagegen 1,85 Meter. Dieses ungleichmäßige Größen- und Kräfteverhältnis wirkt sich auch auf das Training von Katharina mit Luther aus, stellt Hendrik fest. Den Fokus der beiden Trainingstage hat Hendrik auf ein abwechslungsreiches Training gelegt, um Luther so gut es zu gymnastizieren. „Damit Katharina es hinterher in der Prüfung leichter hat, muss sie viel Abwechslung ins Training bringen. Nur so hat sie die Chance ein solch großes und starkes Pferd durchlässig zu bekommen“, erklärt Hendrik. Damit Luther lockerer wird, sollte Katharina zu Anfang viele Schritt-Galopp-Übergänge reiten. Wenn Luther zu stark wird oder im Galopp ausfällt, soll Katharina erst einige Meter traben oder Schritt reiten, Luther wieder schließen und erst dann wieder angaloppieren. Klappen die Übergänge einwandfrei und Luther beginnt sich zu lösen, soll Katharina an der kurzen Seite erst eine Volte reiten, daraus einige Tritte ins Schulterherein gehen und dann wieder eine Volte reiten. Beachten soll Katharina dabei, nicht mit zu viel Schwung in die Volte zu reiten und dass Luther sich in der Rippe biegt. Er neigt dazu sich zu verkanten. Ist dies der Fall, gilt es die Aufgabe abzubrechen und es nochmal versuchen.

Nimm nur die guten Meter mit. Die schlechten brauchen wir nicht. Fang dann lieber nochmal von vorne an.

In den nächsten Wochen soll Katharina weiter an den Basis-Übungen arbeiten. „Das Pferd muss gut gymnastiziert sein, dann sind die Lektionen in der Prüfung später kein Problem mehr“, weiß Hendrik. Auch wenn die beiden viele Kilometer trennen, Hendrik und Katharina halten Kontakt und ein nächstes Treffen ist nicht ausgeschlossen.

Mehr zu dem Training von Hendrik und Katharina steht in Ausgabe 1/2017.

Das ist die Deutsche Bank Reitsport-Akademie

Die Deutsche Bank hat sich gemeinsam mit der Deutschen Sporthilfe zur Aufgabe gemacht, den deutschen Nachwuchs in der Dressur zu fördern und ihnen den Weg in den Spitzensport zu ebnen. Im Dezember 2015 ist das Pilotprojekt mit den ersten zehn Stipendiaten gestartet. Bundestrainerin Monica Theodorescu unterstützt das Programm und gibt den Mitgliedern Unterricht. Außerdem sind die Deutsche Bank Akademie-Mitglieder berechtigt, auf fünf großen Turnieren innerhalb Deutschlands zu starten: Dressur und Spring Derby in Hamburg, Pfingstturnier in Wiesbaden, Dressurfestival „Der Ritt um das Goldene Pferd“ in Werder (Berlin), die Munich Indoors und das Festhallen Turnier in Frankfurt. Der oder die Jahrgangsbeste erhält eine Wildcard für das CHIO Aachen. Über die sportliche Unterstützung hinaus, bekommen die Mitglieder einen Tutor von der Deutschen Bank an die Seite. Dieser steht den Mitgliedern bei wirtschaftlichen Fragen zur Seite. Ziel dabei ist es, den sportlichen Erfolg sowie die berufliche Zukunft des olympischen Nachwuchses zu fördern.

Mini-Mentee Projekt

Zehn junge Amateure wurden aus einer Vielzahl an Bewerbern ausgewählt und jeweils einem Mitglied der Deutsche Bank Akademie zugeordnet. Diese geben ihren sogenannten „Mini-Mentees“ eine Unterrichtsstunde und begleiten sie im Laufe der nächsten Turnier-Saison. Die Unterstützung kann in Form von Telefonaten oder Video-Einsendungen erfolgen. Die Mitglieder sollen ihr Wissen und ihre Erfahrung rund um das Turnierreiten den jungen Amateuren weitergeben, die schon mindestens auf L-Niveau reiten.

