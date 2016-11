Deutsche Bank Reitsport-Akademie: Kathleen Keller

Die Deutsche Bank Reitsport-Akademie fördert zusammen mit der Deutschen Sporthilfe den deutschen Dressur-Nachwuchs sowohl sportlich als auch beruflich. Jüngst wurde das Mini-Mentee Projekt ins Leben gerufen: Die Akademie-Mitglieder geben ihre Erfahrungen und ihr Wissen an ambitionierte Amateure weiter. In der sechsten Folge erzählt Deutsche Bank Akademie-Reiterin Kathleen Keller über das Training mit Mini-Mentee Larissa Hansen.

Biographie

Kathleen Keller

Aufgewachsen ist die 26-jährige Deutsche Bank Reitsport-Akademie Reiterin in Bad Bevensen in der Lüneburger Heide. Ihr Vater Dolf-Dietram Keller ritt jahrelang den heutigen Vererberstar De Niro, mit dem er 2001 Deutscher Meister der Berufsreiter wurde und 2003 das Deutsche Dressur-Derby gewann. Tochter Kathleen Keller trat erfolgreich in seine Fußstapfen: sie gewann 2011 das Dressur Derby auf dem Werther-Sohn Wonder FRH. Kathleens Karriere begann mit dem Feinbrand-Sohn Florestan. Auf ihm sammelte sie ihre ersten Erfahrungen in der schweren Klasse und bekam mit 14 Jahren das Goldene Reitabzeichen verliehen. Mit dem selbstgezogenen Danone-Sohn Desperados hat sie sich dreimal für das Finale im Nürnberger Burgpokal qualifiziert. In diesem Jahr gehörte sie unter anderem zu der Siegermannschaft des Nationenpreises in Odense (DEN). Nach Abschluss ihres Studiums in Wirtschaftspsychologie 2014 beschloss Kathleen, sich voll und ganz der Reiterei zu widmen. In diesem Punkt unterstützt sie ihr Tutor von der Deutschen Bank Thomas Köppmann. Er steht ihr bei allen Fragen rund um das Thema Selbstständigkeit mit Rat zur Seite. „Vor allem bei finanziellen Anschaffungen ist er für mich eine neutrale Ansprechperson.“

Mini-Mentee: Larissa Hansen

Die 16-jährige Amateurin Larissa Hansen hat sich bei dem Mini-Mentee Projekt mit ihrem Oldenburger Hengst See You Again beworben. Mit dem achtjährigen Sandro Hit-Enkel hat Larissa in diesem Jahr schon L-Dressuren auf Kandare gewonnen.

Passagieren leicht gemacht

Mini-Mentee Larissa Hansen hat mit ihrem Hengst See You Again gleich ein ganzes Wochenende bei Kathleen auf der Anlage in Luhmühlen verbracht. „Am Freitag haben wir erst einmal am Trab gearbeitet. Larissa sollte viele Trabübergänge reiten, also vom versammelten in starken Trab und umgekehrt. Mit der Übung hat See You Again einen schwungvolleren und raumgreifenden Trab entwickelt“, fasst Kathleen das erste Training zusammen. Schon am Freitag ist der Deutschen Bank Reitsport-Akademie Reiterin aufgefallen, dass der Oldenburger viel Talent besitzt.

„Am Samstag hat Larissa den Schritt immer mehr verkürzt und dann hab ich zu ihr gesagt, dass wir mal probieren, wie er sich verhält, wenn wir an der Hand üben.“ Zuerst hat Kathleen jedes Bein von See You Again angehoben, um zu schauen, ob er dabei die Balance halten kann. „Wichtig ist, spielerisch anzufangen. Mit leichten Übungen, um das Pferd nicht zu überfordern“, erklärt Kathleen. Als die Übung mit dem Bein anheben geklappt hat, hat sie See You Again an der Hinterhand leicht angetickt und dann fing der Fuchs auch schon an zu piaffieren. „Es brauchte wirklich nicht viel, See You zum Piaffieren zu bringen, der hat das im Blut. Da tun sich andere Pferde schwerer mit der Aufgabe“, resümiert die Deutsche Bank Reitsport-Akademie Reiterin. Als Larissa das erste Mal durch die Halle passagiert ist, konnte sie fühlen, was Kathleen versucht hat zu erklären.

Man kann Piaffe und Passage nicht erklären, das muss man selber fühlen.

Larissa soll in den nächsten Wochen weiter an der Pi und Pa-Tour arbeiten und das nächste Trainingswochenende ist auch schon geplant.

Das ist die Deutsche Bank Reitsport-Akademie

Die Deutsche Bank hat sich gemeinsam mit der Deutschen Sporthilfe zur Aufgabe gemacht, den deutschen Nachwuchs in der Dressur zu fördern und ihnen den Weg in den Spitzensport zu ebnen. Im Dezember 2015 ist das Pilotprojekt mit den ersten zehn Stipendiaten gestartet. Bundestrainerin Monica Theodorescu unterstützt das Programm und gibt den Mitgliedern Unterricht. Außerdem sind die Deutsche Bank Akademie-Mitglieder berechtigt, auf fünf großen Turnieren innerhalb Deutschlands zu starten: Dressur und Spring Derby in Hamburg, Pfingstturnier in Wiesbaden, Dressurfestival „Der Ritt um das Goldene Pferd“ in Werder (Berlin), die Munich Indoors und das Festhallen Turnier in Frankfurt. Der oder die Jahrgangsbeste erhält eine Wildcard für das CHIO Aachen. Über die sportliche Unterstützung hinaus, bekommen die Mitglieder einen Tutor von der Deutschen Bank an die Seite. Dieser steht den Mitgliedern bei wirtschaftlichen Fragen zur Seite. Ziel dabei ist es, den sportlichen Erfolg sowie die berufliche Zukunft des olympischen Nachwuchses zu fördern.

Mini-Mentee Projekt

Zehn junge Amateure wurden aus einer Vielzahl an Bewerbern ausgewählt und jeweils einem Mitglied der Deutsche Bank Akademie zugeordnet. Diese geben ihren sogenannten „Mini-Mentees“ eine Unterrichtsstunde und begleiten sie im Laufe der nächsten Turnier-Saison. Die Unterstützung kann in Form von Telefonaten oder Video-Einsendungen erfolgen. Die Mitglieder sollen ihr Wissen und ihre Erfahrung rund um das Turnierreiten den jungen Amateuren weitergeben, die schon mindestens auf L-Niveau reiten.

Mitglieder der Deutsche Bank-Reitsport Akademie

Sportliche Leitung

0

0

0 x geteilt