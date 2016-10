Deutsche Bank Reitsport-Akademie: Sanneke Rothenberger

Die Deutsche Bank Reitsport-Akademie fördert zusammen mit der Deutschen Sporthilfe den deutschen Dressur-Nachwuchs sowohl sportlich als auch beruflich. Jüngst wurde das Mini-Mentee Projekt ins Leben gerufen: Die Akademie-Mitglieder geben ihre Erfahrungen und ihr Wissen an ambitionierte Amateure weiter. In der ersten Folge erzählt das Deutsche Bank Akademie-Mitglied Sanneke Rothenberger vom Training mit Julia Sophie Heck

Die Nachwuchshoffnung Sanneke Rothenberger ist in eine Pferdefamilie durch und durch geboren worden. Ihre Eltern Sven und Gonnelien Rothenberger sind beide erfolgreich bis zu den Olympischen Spielen geritten. Ihr Bruder Sönke Rothenberger war in diesem Jahr Teil der Dressurmannschaft bei den Olympischen Spielen in Rio und hat die Team-Goldmedaille gewonnen. Semmieke Rothenberger, jüngstes Familienmitglied, hat in diesem Jahr ihre erste S-Dressur gewonnen.

Sannekes Lieblingspferde sind die Fuchsstute Wolke Sieben und der 15-jährige Oldenburger Deveraux OLD. Mit dem De Niro-Nachkommen Deveraux ist sie im Frühsommer U25-Europameisterin mit der Mannschaft und in der Einzelwertung geworden. Die Einzelwertung setzt sich aus je einer Goldmedaille im Grand Prix Special und in der Kür zusammen. Die Wolkenstein-Tochter Wolke Sieben verhalf der jungen Dressurreiterin zum Sieg beim Piaff-Förderpreis im November 2015. Neben dem Reiten liebt es Sanneke zu lesen. „Dabei kann ich voll abschalten“, erklärt sie. Die 23-Jährige hat gerade ihr Studium an der European Business School abgeschlossen und arbeitet jetzt als Portfolio-Managerin im Immobilienbereich. Sie absolviert ein straffes Programm: Oft sitzt sie schon um 6.30 Uhr auf dem ersten Pferd und fährt anschließend zur Arbeit. „Morgens hat man noch einen freien Kopf fürs Reiten und wird den Pferden dadurch gerechter in der Arbeit.“

Mini-Mentee: Julia Sophie Heck

Die 16-jährige Ponyreiterin kommt aus Bruchköbel, Nahe Frankfurt am Main. Julia hat zwei Ponys mit denen sie erfolgreich auf Turnieren unterwegs ist. Beworben hat sich die 16-jährige Hessin mit Pony Dorinkort v. Don’t Worry. Mit dem neunjährigen Fuchswallach ist sie 2015 hessische Landesmeisterin bei den U18 Junioren geworden. Ihr zweites Zukunftspony ist der schwarzbraune Hengst V-Power. Der siebenjährige Validos Highlight-Sohn konnte mit Julia Heck in dieser Saison schon Zwei-Sterne L-Dressuren gewinnen. Julia reitet seit 2015 im Landeskader Thüringen.

Mit Übergängen zum Serienwechsel

Julia fiel die Entscheidung schwer, welches Pony sie mit zum Training nehmen soll. Deshalb entschied Sanneke spontan: Julia soll beide Ponys mitbringen. Das erste Training fand im September statt, Mitte November ist der zweite Termin. „Nur ein Training ist sehr wenig, weil man sich gerade erst kennenlernt und dann ist es auch schon wieder vorbei“, erklärt Sanneke. Die Deutsche Bank Akademie-Reiterin hat ihren Job als Trainerin sehr ernst genommen. „Ich war richtig nervös vor dem Training, da ich Julia guten Unterricht geben wollte, der sie auch weiterbringt.“ Sanneke hat sich vorher schon die Turniere ihres Mini-Mentees bei ClipMyHorse angeschaut. „Da konnte ich schon mal analysieren, wo ihre Stärken und Schwächen sind und hatte direkt einen Einstieg fürs Training“, betont die U25-Europameisterin.

Gearbeitet hat Sanneke mit Julia vor allem an den Übergängen. Dabei lag der Fokus nicht auf den Übergängen von Trab zu Galopp, da diese schon nahezu einwandfrei seien, betont Sanneke. Aber Julia möchte im nächsten Jahr in M-Dressuren starten. Da werden Serienwechsel abgefragt, die man am Besten mit Schritt-Galopp-Übergängen übt.

Mit diesen Schritt-Galopp-Übergängen habe ich den einfachen Wechsel gelernt. Irgendwann wurden daraus Serienwechsel.

Übergänge haben noch einen weiteren Effekt, der für beide Ponys von Julia wichtig ist: V-Power, der dunkle Ponyhengst, neigt dazu spannig zu werden und braucht ein abwechslungsreiches Training. „Wird V-Power im Galopp spannig, sollte Julia durchparieren, im Schritt eine Volte reiten und dann wieder angaloppieren. So bleibt die Konzentration auf seiner Reiterin und er hat keine Gelegenheit aufzudrehen.“ Dorinkort, der Fuchswallach ist das Gegenteil: Er braucht die Abwechslung im Training um konzentriert bei der Sache zu bleiben. „Dorinkort muss gefordert bleiben, sonst wird er unkonzentriert und fällt auseinander.“ Deswegen empfehle ich Julia auch für die weitere Arbeit an den Übergängen zu arbeiten. Aber wir werden auch zusammen daran weiterarbeiten.“ Einen ersten Erfolg hat die Trainingseinheit von Sanneke und Julia schon gebracht: Am Wochenende nach der Trainingseinheit ging Julia mit beiden Ponys in Bucha an den Start und gewann jeweils einmal die goldene Schleife.

Das ist die Deutsche Bank Reitsport-Akademie

Die Deutsche Bank hat sich gemeinsam mit der Deutschen Sporthilfe zur Aufgabe gemacht, den deutschen Nachwuchs in der Dressur zu fördern und ihnen den Weg in den Spitzensport zu ebnen. Im Dezember 2015 ist das Pilotprojekt mit den ersten zehn Stipendiaten gestartet. Bundestrainerin Monica Theodorescu unterstützt das Programm und gibt den Mitgliedern Unterricht. Außerdem sind die Deutsche Bank Akademie-Mitglieder berechtigt, auf fünf großen Turnieren innerhalb Deutschlands zu starten: Dressur und Spring Derby in Hamburg, Pfingstturnier in Wiesbaden, Dressurfestival „Der Ritt um das Goldene Pferd“ in Werder (Berlin), die Munich Indoors sowie das Festhallen Turnier in Frankfurt. Der oder die Jahrgangsbeste erhält eine Wildcard für das CHIO Aachen. Über die sportliche Förderung hinaus, unterstützt die Mitglieder ein Tutor von der Deutschen Bank. Dieser steht den Mitgliedern auch bei beruflichen und wirtschaftlichen Fragen zur Seite. Ziel dabei ist es, den sportlichen Erfolg sowie die berufliche Zukunft des olympischen Nachwuchses zu fördern.

Mini-Mentee Projekt

Zehn junge Amateure wurden aus einer Vielzahl an Bewerbern ausgewählt und jeweils einem Mitglied der Deutsche Bank Akademie zugeordnet. Diese geben ihren sogenannten „Mini-Mentees“ eine Unterrichtsstunde und begleiten sie im Laufe der nächsten Turnier-Saison. Die Unterstützung kann in Form von Gesprächen oder Video-Einsendungen erfolgen. Die Mitglieder sollen ihr Wissen und ihre Erfahrung rund um das Turnierreiten den jungen Amateuren weitergeben, die schon mindestens auf L-Niveau reiten. Interessierte Reiter können sich ab Februar 2017 für die neue Mini-Mentee-Gruppe über St.GEORG bewerben.

