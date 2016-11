Deutsche Bank Reitsport-Akademie: Svenja Peper

Die Deutsche Bank Reitsport-Akademie fördert zusammen mit der Deutschen Sporthilfe den deutschen Dressur-Nachwuchs sowohl sportlich als auch beruflich. Jüngst wurde das Mini-Mentee Projekt ins Leben gerufen: Die Akademie-Mitglieder geben ihre Erfahrungen und ihr Wissen an ambitionierte Amateure weiter. In der neunten Folge erzählt Deutsche Bank Akademie-Reiterin Svenja Peper über das Training mit Mini-Mentee Merle Schroth.

Svenja Peper

Ihr erstes Mal auf dem Pferd war nicht im Sattel, sondern mit drei Jahren auf Papas Schoß. Deutsche Bank Reitsport-Akademie Reiterin Svenja Peper fing früh an mit dem Reiten, war aber lange Zeit im Springsattel zuhause. Ihr großes Vorbild ist ihr Vater gewesen, der in 4*-Springprüfungen platziert ist. Mittlerweile ist die 26-Jährige in den Dressursattel gewechselt und reitet seit drei Jahren den De Niro-Sohn Disneyworld. Mit ihm hat Svenja sich bis in den Grand Prix-Sport hochgearbeitet. In diesem Jahr waren die beiden Teil der Deutschen Mannschaft im Nationenpreis in Odense (DEN). Sie wurde dort mit der Mannschaft Dritter und in der Kür Fünfter. Neben der Reiterei arbeitet Svenja noch als ausgebildete Physiotherapeutin. Ihr täglicher Anspruch ist es heute besser als gestern zu sein. „Man braucht Ziele, sonst lebt man so ins Leere.“

Mini-Mentee: Merle Schroth

Beworben hat sich Mini-Mentee Merle Schroth mit ihrer Stute La Speranza. Die 17-jährige Merle hat die Oldenburger Landadel-Enkelin mit ausgebildet und startete mit ihr 2013 in den ersten Reitpferdeprüfungen, die sie auf Anhieb gewannen. Seit dem setzt sich die Erfolgsserie bis zur Klasse L fort. Svenja Peper attestierte Reiterin und Pferd „richtig viel Talent“, die sich im nächsten Jahr trauen sollten in M-Dressuren zu starten.

Schritt ist nicht gleich Schritt

Den Unterricht startete Svenja mit einer Selbsteinschätzung von Merle mit ihrer Stute La Speranza. „Merle sollte mir erstmal grundsätzlich erzählen wo sie sich selber sieht, was ihre Schwächen und Stärken sind und natürlich ein Ziel für die Zukunft formulieren“, erklärt Svenja. Dabei stellte sich heraus, dass La Speranza häufig im Schritt übermotiviert ist. „Die Stute ist super aktiv, will immer alles richtig machen und wird im Schritt oft zackelig“, fällt Svenja auf. Einen gewissen Teil trägt Merle selber unbewusst dazu bei: sie sitzt im Schritt nicht ruhig im Sattel, sondern schiebt die Hüfte mit jedem Schritt ihrer Stute nach vorne. Ein Punkt, der Unruhe in den Schritt bringt. „Wenn Merle ruhiger sitzt, wird auch La Speranza automatisch etwas ruhiger. Nichtsdestotrotz hat es die Stute immer noch sehr eilig.“ Des Weiteren soll Merle darauf achten nicht zu viele gerade Linien im Schritt zu reiten, besser seien gebogene Linien, z.B. Schlangenlinien und Volten. „Damit lenkt Merle die Konzentration auf sich und La Speranza hat anderes zu tun, als eilig zu werden. Allgemein sollte man im Training viel mehr auf den Schritt achten.“

„Oft neigt man dazu, beim Durchparieren alles aus der Hand zu geben und man lässt das Pferd so laufen bis man wieder antrabt.“ Besser seien Schrittübergänge. Dabei bleibe das Pferd fleißig. Man könne sich zum Beispiel auch im Schritt eine Linienführung überlegen, wo man im versammelten Schritt anfängt, in den Mittelschritt wechselt und auf der nächsten Linie in den starken Schritt und das ganze wieder zurück.

Am Ende des Trainings rät Svenja Merle selbstbewusster aufzutreten: „Tiefstapeln ist in Ordnung, aber in einem realistischen Rahmen. Ich war super überrascht, als Merle anfing zu traben und ein ganz anderes Bild abgab, als sie anfangs behauptete.“

Das ist die Deutsche Bank Reitsport-Akademie

Die Deutsche Bank hat sich gemeinsam mit der Deutschen Sporthilfe zur Aufgabe gemacht, den deutschen Nachwuchs in der Dressur zu fördern und ihnen den Weg in den Spitzensport zu ebnen. Im Dezember 2015 ist das Pilotprojekt mit den ersten zehn Stipendiaten gestartet. Bundestrainerin Monica Theodorescu unterstützt das Programm und gibt den Mitgliedern Unterricht. Außerdem sind die Deutsche Bank Akademie-Mitglieder berechtigt, auf fünf großen Turnieren innerhalb Deutschlands zu starten: Dressur und Spring Derby in Hamburg, Pfingstturnier in Wiesbaden, Dressurfestival „Der Ritt um das Goldene Pferd“ in Werder (Berlin), die Munich Indoors sowie das Festhallen Turnier in Frankfurt. Der oder die Jahrgangsbeste erhält eine Wildcard für das CHIO Aachen. Über die sportliche Förderung hinaus, unterstützt die Mitglieder ein Tutor von der Deutschen Bank. Dieser steht den Mitgliedern auch bei beruflichen und wirtschaftlichen Fragen zur Seite. Ziel dabei ist es, den sportlichen Erfolg sowie die berufliche Zukunft des olympischen Nachwuchses zu fördern.

Mini-Mentee Projekt

Zehn junge Amateure wurden aus einer Vielzahl an Bewerbern ausgewählt und jeweils einem Mitglied der Deutsche Bank Akademie zugeordnet. Diese geben ihren sogenannten „Mini-Mentees“ eine Unterrichtsstunde und begleiten sie im Laufe der nächsten Turnier-Saison. Die Unterstützung kann in Form von Gesprächen oder Video-Einsendungen erfolgen. Die Mitglieder sollen ihr Wissen und ihre Erfahrung rund um das Turnierreiten den jungen Amateuren weitergeben, die schon mindestens auf L-Niveau reiten. Interessierte Reiter können sich ab Februar 2017 für die neue Mini-Mentee-Gruppe über St.GEORG bewerben.

