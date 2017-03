Altensteig: Neue Turnier-Serie für junge Vielseitigkeitspferde

Eine neue Turnier-Serie soll jungen Vielseitigkeitspferden den Weg in den Sport erleichtern.

Olympia-Sieger Michael Jung, Pferdewirtschaftsmeister und Mitglied Disziplinausschuss Vielseitigkeit PSV Baden-Württemberg, Rüdiger Rau, sowie Hindernis- und Reitbodenbauer Jürgen Koch haben eine Turnierserie für junge Vielseitigkeitspferde ins Leben gerufen. Im März und April findet die JuRaKo-Tour erstmals in Altensteig auf der Anlage von Rüdiger Rau statt.

Qualifikation für die Bundeschampionate

Das Ziel der Serie sei vor allem, den jungen Nachwuchspferden aus dem Süden den Weg zu den Bundeschampionaten in Warendorf zu ebnen. Im Rahmen der Late-Entry-Serie für vier- bis sechsjährige Vielseitigkeitspferde werden täglich zwei Geländepferdeprüfungen der Klasse A* angeboten, wobei es auch um die Qualifikation zum Bundeschampionat geht. Die Veranstaltung wird zunächst am 20. März und anschließend nochmals am 10. April stattfinden.

Dabei wünschen sich die Initiatoren nach den Prüfungen des ersten Tages auch rege Gespräche und Diskussionen mit den Reitern. Verbesserungsvorschläge seien ebenfalls willkommen. „Uns ist diese Zusammenkunft wichtig, um mit den Reitern ins Gespräch zu kommen und Anregungen oder auch Aufbauwünsche für den zweiten Geländetag zu bekommen,“ so Rüdiger Rau. Der Pferdewirtschaftsmeister hat bereits zahlreiche Vielseitigkeits-Turniere mit internationaler Beteiligung auf seiner Anlage in Altensteig veranstaltet.

Vielseitigkeitspferde sollen Erfahrungen sammeln

Da die beiden Veranstaltungen auf unterschiedlichen Plätzen rund um die Anlage stattfinden, werden sie von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung als zwei Turnierorte anerkannt, freut sich Rüdiger Rau. „Wir hoffen mit unserer Jungpferde-Tour Anreize für die Ausbildung zu geben. Nachwuchspferde benötigen Unterstützung in Form von Prüfungsangeboten, um Routine zu bekommen und neue Erfahrungen zu sammeln und genau das wollen wir mit unserer Idee gerne tun,“ erklärt er die Gründe für die Entwicklung der JuRaKo-Late-Entry-Serie. Olympia-Sieger Michael Jung sieht es als schöne Möglichkeit, die jungen Vielseitigkeitspferde in die Saison zu bringen.

Am Montag, 10. April, wird die Zuchtleiterin des PZV Baden-Württemberg, Dr. Carina Krumbiegel, außerdem ein Kurzreferat zum Thema „Das VS-Pferd aus der Sicht des Pferdezuchtverbandes“ halten. Sie wird dabei auf das Zuchtprogramm und andere vielseitigkeitsrelevante Themen eingehen. Für die Nachwuchsreiter wird außerdem ein Stilgeländeritt der Klasse A* angeboten.

