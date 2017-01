Blog 1 aus Leipzig: Logistische Probleme für Zoer und neuer Anlauf für Nieberg

Drei Autos, zwei Fahrer: Albert Zoer wird sich nach zwei PKW-Preisen was einfallen lassen müssen für die Rückfahrt in die Niederlande. Lars Nieberg ist zum ersten Mal in seinem Leben selbständig und Fußballbraut Alessi gibt sich Mühe im Parcours, kriegt’s aber irgendwie nicht hin.

Die Halle ist ausverkauft wie nur noch wenige Turniere, die Reiter haben auch nach mehrfachem Nachfragen nichts auszusetzen und die akkreditierten Journalisten freuen sich, dass man sich in den Messehallen erstens nicht verlaufen kann und zweitens in der Pressestelle alles ist wie immer, inclusive Parken direkt vor der Tür und schnellem kostenlosen Internetzugang. Leipzig hat sich in der ersten Reihe der internationalen Hallenturniere etabliert und das nicht nur, weil hier im nächsten Jahr das Weltcupfinale Springen, Dressur und Fahren ausgetragen wird und angeblich schon 30.000 Karten verkauft sind.

Im Parcours machen sich die Gäste aus dem Ausland breiter als den deutschen Kollegen lieb ist. Albert Zoer, die Nummer eins der Welt, fuhr heute nach dem Sieg im Championat von Leipzig schon das zweite Auto an diesem Wochenende aus der Halle. Was heißt hier schon: Es sind die ersten beiden Autos, die er überhaupt gewonnen hat, während andere wie Hugo Simon, der hier übrigens auch tapfer und vielbejubelt über die Sprünge setzt, längst zweistellig sind.

Nun kann Zoer auf einmal zwei Modelle sein eigen nennen und das stellt ihn vor gewisse logistische Probleme: Wie sollen er und sein LKW-Fahrer drei Gefährte nach Hause kutschieren? Vielleicht kann man ja aus zwei kleineren Autos auch ein großes machen, stellte Turnierleiter Volker Wulff in Aussicht. Wenn Zoers Pferd Sam am Sonntag abend wieder zuhause ist, weiß er, was er getan hat. Drei schwere schnelle Springen an drei Tagen, denn nach Weltcup-Qualifikation und Championat steht am Sonntag auch noch das Weltcupspringen auf dem Programm. Das bekommt ihm gut, er ist sehr fit, ist Zoer überzeugt. „Das mache ich allerdings nicht an jedem Wochenende. Wie beruhigend.

Guter Dinge ist auch Lars Nieberg, der am Sonntag im Weltcup starten kann und noch auf einen Platz beim Finale in Genf hofft. Ab 1. April übernimmt der 46-jährige als Pächter das Gestüt Wäldershausen in Homberg/Ohm. Wie berichtet, zieht sich seine langjährige Mäzenin, die Besitzerin von Wäldershausen Katarina Geller-Herr, aus gesundheitlichen Gründen zurück. Viele Überlegungen waren dem vorausgegangen, aber jetzt ist sich Nieberg sicher, dass er das Unternehmen wuppen wird. Ihm hatten auch Angebote anderer Ställe vorgelegen, darunter aus den arabischen Staaten, aber Nieberg hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er am liebsten in Wäldernshausen bleiben würde, wo er die wichtigsten Jahre seiner Karriere verlebt hat. Hier sind unsere Kinder geboren und aufgewachsen, hier sind wir zu Hause, sagt er.

Fast jeder größere Veranstalter füllt seine Kasse inzwischen durch Springen für mehr oder weniger gut reitende Amateure, die 1000 Euro zahlen, mit den Großen auf demselben Turnier reiten, in eigenen Prüfungen natürlich, und im Reiterhotel wohnen dürfen. In der SML-TZour (Small, Medium, Large) tummeln sich hier so einige, die sonst wohl nicht in die heiligen Hallen des Top-Sports vorstoßen würden.

So wie eine gewisse Alessia Rossi. Sie schied in der Medium-Tour mit Lucio und Tamira nach Verweigerung und Zeitüberschreitung ruhmlos aus. Die flotte Blonde, Beruf Model, ist die Fußballbraut von Argentiniens Kicker-Star Hernan Crespo, der seine Liebste mit guten Pferden verwöhnt. Nicht nur die. So kaufte er unter anderem von Alvaro Miranda de Neto, dem Gattin der Jung-Milliardärin Athina Onassis, den 16-jährigen Aboyeur. Der Westfale war unter Heinrich Hermann Engemann Reservepferd in Hongkong und Weltcup-Dritter 2008. Geritten werden soll er jetzt vom Italiener Gianni Govoni auf seine alten Tage noch ein Wanderpreis im internationalen Springsport. Engemann selbst ist in Leipzig als Co-Trainer für den bestens aufgelegten Bundestrainer Otto Becker am Werk. Engemanns Ex-Frau, die jetzt nur noch Karin Ernsting heißt, reitet fleißig in allen Touren. Man sieht: alles dreht sich, alles ist wie immer.

gp