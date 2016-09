Doppelerfolg für Charlotte Dujardin bei Britischen Meisterschaften vor Weltmeister Sa Coeur

Olympiasiegerin Charlotte Dujardin ist bei den Britischen Meisterschaften auf Prix St. Georges-Level mit gleich mit zwei Pferden erfolgreich gewesen.

Bei den Britischen Dressurmeisterschaften, die dieses Jahr in Stoneleigh Park stattfinden, werden Titel in jeder Prüfung verteilt. Charlotte Dujardin hatte zwei Youngster mitgebracht, die sie beide im Prix St. Georges vorstellte und mit denen sie Platz eins und zwei belegte. Der Sieg ging an den Diamond Hit-Regazzoni-Sohn Delicato, der Dujardins Trainer Carl Hester zusammen mit Ann Crory gehört. Platz zwei ging an Mount St John Freestyle v. Fidermark-Donnerhall. Beide Pferde sind noch recht unerfahren. Für Freestyle war dies erste der zweite Prix St. Georges, den er mit 74,53 Prozent beendete. Sieger Delicato kam auf 75,66 Prozent. Mit Bronze musste sich der zweifache Dressurpferde-Weltmeister Sa Coeur v. Sir Donnerhall-Don Davidoff zufrieden geben. Nachdem er mit Eva Möller 2012 zum ersten Mal bestes Nachwuchsdressurpferd der Welt geworden war, wechselte er über die P.S.I.-Auktion für 2,31 Millionen Euro in russischen Besitz von Elena Knyaginicheva und wurde im Jahr darauf gleich nochmal Weltmeister. Zunächst ritt Eva Möller den Hannoveraner weiter. Inzwischen steht er in Großbritannien und wird von Michael George Eilberg geritten, der ihn auch in Stoneleigh Park vorstellte.