Dorothee Schneider als Hessens Sportlerin des Jahres ausgezeichnet

Tolle Anerkennung für die Dressurreiter: Dorothee Schneider und das Team der Jungen Reiter wurden für ihre Erfolge bei Olympia und den Europameisterschaften geehrt.

Im Rahmen der 15. Olympischen Ballnacht des Landessportbundes Hessen wurde die Olympia-Mannschaftsgold-Gewinnerin Dorothee Schneider zu Hessens Sportlerin des Jahres gewählt. Zum ersten Mal wurde ihr diese Ehre zuteil und die 47-Jährige war sichtlich gerührt: „Ich freue mich riesig über diese Auszeichnung und hatte einen tollen Abend in Wiesbaden, den ich gemeinsam mit meinem Mannschafts-Kollegen Sönke Rothenberger feiern konnte“, schreibt die Gewinnerin auf ihrer Facebook-Seite. Der 21-Jährige war ebenfalls nach Wiesbaden gereist.

Große Freude auch bei den Jungen Dressurreiterinnen. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hat die U21-Reiterinnen für ihre großartige Leistung bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter ausgezeichnet. Bei der Gala „Juniorsportler des Jahres“ in Bonn wurde die Mannschaft für diese Erfolge mit dem dritten Platz geehrt. Das Bobteam gewann vor den Skispringern.

Im spanischen Oliva hatte das Dressur-Team Gold gewonnen. Jil-Marielle Becks holte mit Damon’s Satelite außerdem Silber in der Einzelwertung sowie Bronze in der Kür, Leonie Richter ritt im Sattel von Babylon zu Einzel-Bronze und Silber in der Kür. Anna-Lisa Theile und Ducati K wurden Vierte in der Einzelwertung, Anna-Christina Abbelen landete mit Fürst on Tour auf Rang fünf.

0

0

0 x geteilt