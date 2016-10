Dressurweltcup-Auftakt ohne Anna Kasprzak

Die Dänin Anna Kasprzak hat ihren Start beim Weltcupauftakt am Wochenende im dänischen Odense abgesagt. Donnperignon ist nicht fit.

Der 17-jährige finnische Warmblüter, den Anna Kasprzak 2011 von Christoph Koschel übernommen hatte, hat erneut mit Augenproblemen zu kämpfen. Er hat ein Hornhautgeschwür im rechten Auge, das mit starken Medikamenten behandelt werden muss. 2014 musste Donnperignon am linken Auge behandelt werden. Bei einer Operation wurden damals Teile der Hornhaut entfernt.

Anna Kasprzak wird in Odense mit der fünfjährigen Weltmeisterin Victoria’s Secret beim dänischen Youngsterchampionat an den Start gehen.

Quelle

0

0

0 x geteilt