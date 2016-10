Dressurweltcup Odense: Qualifikation an Severo Jurado Lopez

Der Grand Prix bei der Dressurweltcup-Etappe im dänischen Odense ist entschieden: Der Spanier Severo Jesus Jurado Lopez war das Maß der Dinge. Der beste Deutsche rangierte auf Platz acht.

Severo Jesus Jurado Lopez, Bereiter im Stall Andreas Helgstrand, hat im Sattel von Lorenzo den Qualifikations-Grand Prix der Weltcup-Etappe in Odense dominiert. Mit dem zehnjährigen Lord Loxley-Sohn, mit dem der Spanier Fünfter in der Einzelwertung bei den Olympischen Spielen in Rio geworden war, kam er in Odense auf 74,440 Prozent. Rose Mathisen aus Schweden folgte auf Platz zwei mit Zuidenwind (72,300) vor ihren Landskollegen Tinne Vilhelmson Silfven auf Paridon Magi (72,240) und Mads Hendeliowitz mit Jimmie Choo Seq (72,220). Letzeren hatten zwei Richter auf Platz eins gesehen, die Richterin bei C, Mariette Sanders van Gansewinkel (NED), und die Richterin bei M, Isabelle Judet (FRA). Hendrik Lochthowe war mit dem KWPN-Hengst Boston am Start und erhielt 68,580 Prozent – Rang acht. Juliane Bronkhorst und Fürstano (66,320, 10.) sowie Kathleen Keller mit Daintree (65,700, 12.) waren nicht mehr platziert, sind aber trotzdem für die Weltcup-Kür morgen qualifiziert.

Alle Grand Prix-Ergebnisse finden Sie hier.

