Golden Girl wieder bei Familie Rothenberger

Im Stall Rothenberger ist ein Familienmitglied heimgekehrt.

„Goldi ist wieder da!“, berichten die Rothenbergers auf ihrer Website. Goldi alias Golden Girl war eines der zahlreichen erfolgreichen Ponys des jüngsten Rothenberger-Kindes, Semmieke. Weil die aber schon genug zu reiten hatte, wurde Golden Girl zwischenzeitlich an die Familie Linsenhoff für Tochter Liselott Marie ausgeliehen. Im November 2014 wechselte die 14-jährige Reitponystute v. FS Don’t Worry-Dancer nach Kronberg und war mit Liselott Marie mehrfach siegreich in internationalen Ponyprüfungen, hatte aber nie einen Championatseinsatz. Liselott Marie Linsenhoff ist nun 15 Jahre alt und reitet schon seit längerem parallel bereits im Juniorenlager mit. Dafür hat sie von ihrem Bruder den Burg-Pokalsieger Danönchen bekommen. Golden Girl wird jetzt erst einmal wieder von Semmieke Rothenberger weiter geritten, bis entschieden ist, wie die weitere Zukunft der westfälischen Reitponystute aussehen soll.

2005 hatte Adri Gordijn, Vater von unter anderem Semmiekes Mutter Gonnelien, Golden Girl auf der westfälischen Eliteauktion für sensationelle 70.000 Euro als Pony für seine Enkel ersteigert. Damals übernahm zunächst Semmiekes Cousine Antoinette te Riele das Pony und wurde mit ihr Einzel- und Küreuropameisterin 2009 in Moorsele. Ein Jahr später kam noch einmal Kür-Gold in Bishop Burton hinzu. Im Jahr darauf zog die Stute um zur Familie Rothenberger als Pony für Semmieke. 2012 holten sie Gold mit der Mannschaft und in der Kür bei der EM in Fontainebleau.