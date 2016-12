Isabell Werth sagt Frankfurt ab: „Unzumutbar“

Isabell Werth wird nicht wie geplant mit Don Johnson am Turnier in der Festhalle in Frankfurt teilnehmen. Im Internet wird behauptet, sie wolle den Pferden schon jetzt eine Turnierpause geben. In der Planung war Frankfurt, Don Johnson ist topfit. Aber die Trainingsbedingungen in Frankfurt sind für Werth nicht akzeptabel.

„So geht es wirklich nicht“, erläutert Isabell Werth gegenüber St.GEORG-online ihre Absage mit Don Johnson für das Turnier in Frankfurt. „Ich habe die Trainingszeiten bekommen, demnach hätten wir mit den Grand Prix-Pferden um vier Uhr morgens in der Halle trainieren können, im Anschluss daran haben die Pferde für die Finalprüfungen um den Louisdor-Preis und den Nürnberger Burg Pokal Gelegenheit, sich mit der Hallenatmosphäre anzufreunden“. Prüfungsbeginn des Grand Prix: Sieben Uhr morgens, ein Zeit, die selbst hartgesottenen Dressurfans recht früh erscheinen dürfte. „Man muss sich einmal vorstellen, was das genau bedeutet: Am Donnerstagabend ist der Hessentag, das geht erfahrungsmäßig richtig lange, auch bis nach Mitternacht. Vor ein Uhr nachts ist da selten richtig Ruhe für die Pferde. Und dann soll ich meiner Pflegerin sagen, sei so gut, steh so auf, dass du um drei Uhr morgens füttern kannst? Das geht ja wohl gar nicht!“ Das Dilemma mit einem Programm, das den Zeitplan derart überstrapaziert, ist nicht neu. Schon im vergangenen Jahr hatte es hinter vorgehaltener Hand mehrere Stimmen gegeben, die mit den Trainingszeiten unzufrieden waren. Für Isabell Werth steht fest: „Ohne mich, ich finde das einfach unzumutbar, für Mensch und Pferd!“ Ihre Konsequenz: Kein Frankfurt und das obwohl, wie sie auf Nachfrage mit Nachdruck betont, „Jonny“, ihr Hannoveraner Don Frederico-Sohn, „top in Schuss“ sei. „Das hat er ja in den vergangenen Wochen gezeigt…“ Und zu anderslautenden Verlautbarungen im Internet für ihre Absage, wonach die Pferde nun eine Turnierpause haben sollten – Don Johnson war vor drei Wochen in Stockholm zuletzt am Start und hätte im Planungsrhythmus nun noch Frankfurt gehen sollen – hat sie nur einen verwundertes, „mit mir hat niemand gesprochen“, übrig. „Ich sage es gerne nochmal, es ist einfach für Mensch und Pferd unzumutbar, solche Traininigszeiten anzusetzen“so Werth gegenüber St.GEORG online.

Advent, Advent

Wie das Alternativprogramm aussehen wird, weiß die Mannschafts-Olympiasiegerin noch nicht genau. „Aber die vierte Kerze wird sicherlich bei der Planung berücksichtigt“, schmunzelt sie. Die tatsächlich geplante Turnierpause beginne nun eben ein Wochenende früher. Im nächsten Jahr gehe es dann wieder los, mit „Weihe“ und „Johnny“. „Aber nicht um vier Uhr in der Nacht.“

0

0

0 x geteilt