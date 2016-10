Kurzkehrt – Hubertus Schmidt gibt Tipps

Ab Klasse L müssen Pferd und Reiter die Kurzkehrt-Wendung beherrschen. Wie man diese Klippe mit einem jungen Pferd trainiert, worauf man achten muss und wie man Fehler vermeidet, erklärt Dressurausbilder Hubertus Schmidt im Pikeur Talents Club.

Hubertus Schmidt hat mit St.GEORG-Leserin Kim Victoria Krämer und ihrem fünfjährigen Westfalen Samedi an der Kurzkehrt-Wendung gearbeitet. Wir haben den Unterricht mit der Kamera begleitet. Weitere Trainingstipps zur Lösungsphase und zu Galoppvolten finden Sie auf unserem You Tube-Kanal. Über das Training berichten wir auch in der aktuellen St.GEORG-Ausgabe, die im Handel erhältlich ist oder hier direkt bestellt werden kann.

