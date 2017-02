Langehanenberg und Damsey in den B-Kader nachberufen

Nach ihrem zweiten Platz beim Weltcup-Turnier in Neumünster wurden Helen Langehanenberg und der Hannoveraner Hengst Damsey in den B-Kader des DOKR berufen.

Neumünster war nicht nur das erste Turnier in diesem Jahr für die Mannschaftsweltmeisterin und den 15-jährigen Dressage Royal-Sohn, sondern auch ihre gemeinsame Weltcup-Premiere. Es war ein Einstand nach Maß. Damsey ging eine super Kür, die mit fast 80 Prozent belohnt worden war. Helen Langehanenberg sitzt ja erst seit ziemlich genau einem Jahr im Sattel des Hengstes und war überglücklich. Zwar war sie auch schon in der Saison 2016 mit Damsey mehrfach siegreich und gut platziert gewesen, aber sie seien „immer noch dabei, uns richtig kennenzulernen“, so die Weltcup-Siegerin. „Es ist nun definitiv an der Zeit, Pläne zu schmieden“, hatte sie in Neumünster gesagt. Das kann sie nun als Mitglied des B-Kaders tun. Der Dressurausschuss im Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) hat sie mit dem Hengst neu aufgenommen.