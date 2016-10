Mallorca: Comeback von Werth und El Santo

Isabell Werth reitet dieses Wochenende die Fünf-Sterne-Tour auf Mallorca mit – auf einem Pferd, das sie Anfang des Jahres schon abgegeben hatte. Dabei treffen die beiden auf einen alten Bekannten.

Woche zwei der Balearentour auf Gestüt Es Fangar kann mit prominenter Besetzung aufwarten. Unter anderem kommt die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten, Isabell Werth. Die hat einen alten Bekannten auf Reisen geschickt: ihren nun 15-jährigen rheinischen Ehrentusch-Sohn El Santo.

Ein halber Spanier

El Santo ist ja inzwischen sogar halber Spanier und dementsprechend auf Mallorca quasi zuhause – ganz davon abgesehen, dass er einen spanischen Namen hat. Die spanische Nationalität hat der Wallach seitdem er bei der FEI umgetragen wurde. Der Grund: Er sollte sich mit dem Spanier José Antonio Garcia Mena für die Olympischen Spiele in Rio qualifizieren. Isabell Werth hatte ihrem Piaffe-Trainer El Santo alias „Ernie“ zu diesem Zweck ausgeliehen. Doch daraus wurde nichts.

Kein Turnier seit Unna

Seinen ersten und einzigen öffentlichen Auftritt hatte das Paar im Reitsportzentrum Massener Heide. Im Grand Prix wurden die beiden mit gut 68 Prozent bewertet. Doch danach verletzte El Santo sich und konnte in den weiteren Prüfungen nicht mehr teilnehmen. Es war sein letztes Turnier diese Saison. Mit Isabell Werth war er in Frankfurt 2015 zum letzten Mal am Start gewesen, wo die beiden die Kür gewannen.

Die Kür-Tour gehen sie auch bei der Balearen Tour. Neben Helen Langehanenberg mit Damsey treffen sie dort unter anderem auch den 17-jährigen Hannoveraner River of Joy. Der Ravallo-Sohn war einst von Ellen Schulten-Baumer in den Sport gebracht worden, der Stieftochter von Werths langjährigem Mentor Dr. Uwe Schulten-Baumer. Inzwischen geht er unter dem Spanier Antonio Diaz Porras.

Startlisten und Ergebnisse finden Sie hier.

