Mechelen: Tommie Visser gewinnt Grand Prix Kür mit persönlicher Bestleistung

Im Grand Prix hatten Tommie Visser und Vingino sich noch mit Platz drei begnügen müssen. Aber in der Kür trumpfte das niederländische Paar auf.

Mit genau 78 Prozent setzten Tommie Visser und der 14-jährige Polansky-Sohn Vingino sich an die Spitze des Feldes. Das markierte eine neue persönliche Bestleistung des Paares, das in diesem Jahr auch schon die Grand Prix Kür in Roosendaal hatte gewinnen können. Das Nachsehen hatte heute Lokalmatadorin Jorinde Verwimp auf ihrem 16-jährigen Routinier Tiamo. Sie erhielten 77,9 Prozent. Dritter wurde Patrick van der Meer (NED) im Sattel des Rousseau-Sohnes Zippo (76,30).

Verwimp Grand Prix-Siegerin

Tommie Visser war als Dritter des Grand Prix (70,760 Prozent) am Dienstag in die Kür gegangen. Siegerin wurde hier Jorinde Verwimp auf Tiamo mit 72,560 Prozent. Dazwischen konnte sich mit Jeroen Devroe auf Eres ein weiterer Belgier auf Rang zwei schieben (72,140).

Langjährige Partner

Bemerkenswert: Die 22-jährige Verwimp und der KWPN-Wallach Tiamo v. Lester haben sich von der Junioren- über die Junge Reiter- bis hin zur großen Tour gemeinsam hoch gearbeitet. 2011 beendeten sie ihre erste gemeinsame EM in Broholm noch auf Platz 41. Drei Jahre später holten sie in Arezzo Bronze bei den Jungen Reitern. Und wieder ein Jahr später gehörten sie zum EM-Aufgebot der Belgier in Aachen bei den Senioren.

