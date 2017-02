Neues Grand Prix-Pferd für Sönke Rothenberger

Mannschaftsolympiasieger Sönke Rothenberger hat ein neues Pferd für große Aufgaben im Stall.

Es handelt sich um den gerade neun Jahre alt gewordenen, in Bayern gezogenen Santiano R v. San Amour-Lord Sinclair. Das „R“ im Namen des Wallachs steht für die Züchterin Dr. Antje Rahn. Sie hat den Wallach aus einer ebenfalls selbst gezogenen Stute gezogen und ausgebildet. Bei den wenigen Gelegenheiten, auf denen sie Santiano R auf dem Turnier vorstellte, waren die beiden jedes Mal platziert. Im Juni vergangenen Jahres startete das Paar erstmals in der schweren Klasse und belegte Rang sieben.

Teilhaberschaften

Vergangene Woche kam Santiano im Stall Rothenberger an. Wie auch Sankt Anton von Sanneke Rothenberger und inzwischen auch Cosmo teilen die Rothenbergers sich die Besitzanteile an dem Neuzugange mit Ralph Westhoff und dessen Lebensgefährtin Marga Groeninger. Mehr zu Sönke und Cosmo lesen Sie in St.GEORG 1/2017.

Talent für alles, was doppelt zählt

Auf dem Turnier ist Santiano R bislang nur sparsam eingesetzt worden. Gleichwohl beherrscht er bereits das Grand Prix-Programm. Gegenüber Eurodressage berichtete Sönke: „Er ist ein super Grand Prix-Pferd mit Stärken in allen Lektionen, die doppelt zählen. Er hat eine abnormale Piaffe-Passage-Tour, einen super Schritt und lässt sich super versammeln für die Pirouetten. Im Stall mag er nicht der schönste Typ sein. Aber sobald er sich in Bewegung setzt, weiß er zu beeindrucken.“ Damit kennt Sönke sich ja auch. Schließlich hatten die Frauen in der Familie Rothenberger sein Olmpiapferd Cosmo bei seiner Ankunft auch als „braun und unscheinbar“ bezeichnet.

Turnierpläne

Sönke will sich hinsichtlich des ersten Turnierstarts mit seinem Neuen keinen Stress machen. Er sagt: „Wir sind noch dabei, uns aneinander zu gewöhnen. Aber er gibt mir schon jetzt ein super Gefühl. Jetzt habe ich ein Pferd im Stall, das etwas von dem Druck von Cosmo nehmen kann. (…) Ich denke, der Louisdor Preis wäre genau die richtige Serie für ihn in 2017. Wir werden sehen, wie schnell wir zu einer Einheit werden.“