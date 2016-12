Salzburg: Dressursiege für Brune und Stieglmaier

Zum Auftakt der Amadeus Indoors in den Salzburger Messehallen gab es zwei deutsche Siege auf dem Dressurviereck.

Eng war die Entscheidung im Grand Prix für den Special. Am Ende konnte sich Bernadette Brune gegen Hendrik Lochthowe durchsetzen. Brune und ihr zwölfjähriger Oldenburger Stedinger-Sohn Spirit of the Age (übrigens die beiden Titelhelden des aktuellen St.GEORG, wir haben der B-Kaderreiterin mit Horsemanship unsere große Reportage gewidmet) kamen auf 70,880 Prozent. Bei Hendrik Lochthowe und seinem KWPN-Hengst Boston v. Johnson wurden es 70,740 Prozent. Rang drei ging nach Österreich, an Christian Schumach mit dem Hannoveraner Picardo v. Prince Thatch xx (68,740).

Piaff Förderpreis-Siegerin erneut Spitze

Die frisch gebackene Piaff Förderpreis-Siegerin Franziska Stieglmaier sicherte sich im Sattel ihres selbst ausgebildeten Lagiator-Sohnes Lukas den U25-Grand Prix mit 69,930 Prozent. Das Paar lieferte eine solide Runde, die mit Noten konstant im Sechser und Siebener Bereich bewertet wurde.

Österreichs Lokalmatadorin Diana Porsche belegte Rang zwei mit dem De Niro-Sohn Di Sandro (68,535) vor ihrer Landsmännin Timna Zach im Sattel des 17-jährigen Quantico. Der Oldenburger v. Quattro B ging 2014 sein erstes Turnier unter seiner jetzigen Reiterin. In den Sport gebracht worden war er von Heike Kemmer.

Zach siegt in der Kür

In der Kür konnte Timna Zach sich dann mit 71,075 Prozent gegen Franziska Stieglmaier mit Lukas durchsetzen (70,875). Dritte wurde diesmal die Schweizerin Andrina Suter auf Anxiom (67,875).

Weitere Ergebnisse aus Salzburg finden Sie hier.

