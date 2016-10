Zeilinger macht Schluss

Rudolf Zeilinger legt sein Amt als Bundestrainer der dänischen Dressurreiter nieder.

19 Jahre lang war Rudolf Zeilinger als Coach der dänischen Dressurnationalmannschaft im Einsatz. Damit soll nach der kommenden EM in Göteborg Schluss sein. Die dänische FN gab bekannt, dass der am 11. November 53-Jährige von sich aus den Wunsch nach einem Nachfolger geäußert hat. Ehe er das Training der Dänen übernahm, war der Deutsche Meister von 2001 bereits für die USA im Einsatz gewesen.

Erfolgreiche Jahre

Für die Dänen war die Zeit mit Zeilinger eine ausgesprochen erfolgreiche. In einem Statement der dänischen FN heißt es: „In den 19 Jahren, die Rudolf als Trainer für uns gearbeitet hat, sind die Anzahl und das Niveau der Reiter, die auf höchstem Niveau für Dänemark im Einsatz waren, signifikant angestiegen. Wir haben Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften gewonnen.“ So beispielsweise 2008 als Dänemark Bronze bei den Olympischen Spielen in Hongkong gewinnen konnte.

Zeit, dass sich was dreht

Zeilinger selbst erklärte, er habe fantastische Jahre mit dem dänischen Team gehabt und sei „extrem glücklich“, Teil der Entwicklung des dänischen Dressursports gewesen zu sein. Die Zusammenarbeit mit der dänischen FN und dem Trainerteam sei beispielhaft gewesen. Aber: „Es beginnt nun eine neue Vier-Jahres-Periode vor den Olympischen Spielen in Tokio. Ich bin der Meinung, dass es an der Zeit für einen neuen Trainer ist, der die Entwicklung des dänischen Dressursports weiter voran treibt.“

0

0

0 x geteilt