Marieke van der Putten zu RS2 Dressage, neuer Reiter bei Gal und Minderhoud

Vor kurzem wurde bekannt, dass die langjährige Stallreiterin von Edward Gal und Hans Peter Minderhoud, Marieke van der Putten, sich selbstständig machen will. Nun hat sie einen neuen Job und ihre alte Stelle ist ebenfalls neu besetzt.

Marieke van der Putten geht zu RS2 Dressage, jenem Stall, der in diesem Jahr den KWPN-Körsieger namens Jameson RS2 stellte. Dahinter steckt das Ehepaar Saskia und Jacques Lemmens, bei denen bereits Seth Boschman und Robin van Lierop als Bereiter angestellt sind. Nun kommt auch noch Marieke van der Putten hinzu.

Im Stall von Gal und Minderhoud war Marieke van der Putten als Ausbilderin der jungen Pferde tätig. In den vergangenen Jahren konnte sie da einige Erfolge verzeichnen. Beispielsweise gewannen die von ihr vorgestellten Totilas-Söhne Trafalgar und Toto Jun. dieses Jahr die niederländischen „Hengstencompetities“. Zugleich wurde sie mit ihrem Grand Prix-Pferd Ambria dieses Jahr in den holländischen A-Kader aufgenommen. Nun zieht sie also um nach Groesbeek in den Niederlanden, wo RS2 Dressage ansässig ist.

Riccardo Sanavio neu bei Gal und Minderhoud

Ein Nachfolger für Marieke van der Putten ist bereits gefunden, der noch nicht ganz 27-jährige Italiener Riccardo Sanavio. Der war bei den Nachwuchseuropameisterschaften 2008, 2009 und 2011 am Start gewesen. Mit 24 kam er nach Deutschland, wo er zunächst im Stall von Daniel Ramseier ritt. Im März 2016 wechselte er dann nach Dänemark zu Andreas Helgstrand. Und nun geht er zu Edward Gal, Hans Peter Minderhoud und Nicole Werner, die die Reiter trainiert.

„Als ich gehört habe, dass Marieke sich selbstständig macht und ihre Stelle frei wird, musste ich mich einfach bewerben. Ich freue mich schon auf meine zukünftigen Aufgaben und ich bin unglaublich stolz, dass ich Teil des Teams werde.“

