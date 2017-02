Britischer Paralympics-Sieger stirbt an bakterieller Infektion

Traurige Nachrichten aus Großbritannien! Cabral, das Pferd der Paralympics-Siegerin Natasha Baker, musste eingeschläfert werden.

Der 16-jährige Wallach hatte sich am vergangenen Mittwoch auf der Weide einen kleinen Schnitt zugezogen. Was zunächst wie eine harmlose kleine Verletzung aussah, führte letztendlich dazu, dass Cabral, das Erfolgspferd der Paralympics-Reiterin Natasha Baker, gestern eingeschläfert werden musste. Die Wunde hatte sich entzündet. Der Tierarzt wurde gerufen und das Pferd engmaschig überwacht. Am Samstag kam er in die Klinik. Dort stellte man fest, dass er sich eine bakterielle Infektion mit Clostridien zugezogen hatte. Ihm war nicht mehr zu helfen.

Abschied vom „besten Freund“

Cabral hieß im Stall nur „PJ“. Seine Reiterin Natasha Baker ist tief erschüttert: „Ich schreibe dies mit gebrochenem Herzen. Dieses Wochenende habe ich plötzlich meinen Seelengefährten verloren, meinen besten Freund und meinen Tanzpartner. JP war ein Pferd wie kein anderes. Eine echte Legende. Ich wusste sofort, er ist „der eine“. Er wieder und wieder meine Träume wahr werden lassen. Wir hatten die beste Zeit zusammen und er hat mir Erinnerungen geschenkt, die ich immer zu schätzen wissen werde. Ich kann ihm gar nicht genug danken.“

Erfolge

Zusammen haben die beiden elf Goldmedaillen bei Championaten gewonnen, fünf bei Paralympics, fünf bei Europameisterschaften sowie Gold und Silber bei Weltmeisterschaften. Zuletzt gewannen sie in Rio dreimal paralympisches Gold. Cabral hat Natasha Baker den britischen MBE zu verdanken, die royale Auszeichnung für besondere Verdienste der Untertanen des Königreiches. „Er hatte ein Herz aus Gold“, wie seine Reiterin es ausdrückt.

