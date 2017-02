Budapest raus, nur noch zwei Bewerbungen für Olympia 2024

Ähnlich wie bereits in Hamburg sind die Bewohner der ungarischen Hauptstadt Budapest nicht überzeugt von dem Konzept Olympia für 2024. Damit sind es nur noch zwei Bewerber für die Sommerspiele nach Tokio.

Die Entscheidung, wer den Zuschlag bekommt, fällt das Internationale Olympische Komitee (IOC) am 13. September auf seiner Sitzung in Lima. Im Rennen sind nun noch Paris und Los Angeles.

Mehrheit dagegen

Eine Gruppe Aktivisten hatte über 250.000 Unterschriften gesammelt und ein Bürgerreferendum erzwungen, das über die Olympiabewerbung abstimmen sollte. Doch dazu kam es gar nicht mehr. In Umfragen hatte sich eine eindeutige Mehrheit gegen Olympia ausgesprochen. So erklärte der Budapester Bürgermeister Istvan Tarlos nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Viktor Orbán gegenüber der Nachrichtenagentur MTI: „Budapest wird den Stadtrat ersuchen, die ungarische Kandidatur in Einvernehmen mit der Regierung zurückzuziehen.“

Neben Hamburg hatten auch schon Boston und Rom ihre Bewerbung zurückgenommen.

www.spiegel.de