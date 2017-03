Dortmung: Voltis bereit für den Kampf um die Weltcup-Titel

Zum zweiten Mal nach 2016 findet das Weltcup-Finale der Voltigierer im Rahmen des Turniers in der Dortmunder Westfalenhalle hat. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

„Die Voltigierer nach Dortmund zu holen war sehr gute Entscheidung“, kommentiert Organisator Dr. Kaspar Funke das zweite Weltcup-Finale der Akrobaten zu Pferde in Dortmung. „Wir brauchten ein anderes, jüngeres Publikum auf unserem Turnier, das ist mit den Voltigierern hundertprozentig gelungen.“ Und die wiederum sind glücklich, auf einem so großen, internationalen Reitturnier ihr Finale austragen zu dürfen. Jannis Drewell, amtierender Europameister und Deutscher Meister, bringt es auf den Punkt: „Es ist schon toll, wenn man hier in die große Halle kommt und vor diesem engagierten Publikum seinen Auftritt hat.“ Zum elften Mal wird das Weltcup-Finale im Voltigieren ausgetragen, eine so große Bühne haben die Athleten allerdings nur in Dortmund.

Damen

Anna Cavallaro ist nicht nur mit 31 Jahren die älteste Teilnehmerin bei den Damen, die Italienerin ist auch bereits das siebte Mal bei einem Weltcup-Finale am Start. Zwei Mal konnte sie bereits einen Sieg einfahren, in Dortmund ist sie auf einem guten Weg den Hattrick zu erreichen. Auf ihrem Pferd Monaco Franze und mit Nelson Vidoni an der Longe errang sie mit der Note 8.662 das Bestergebnis in der ersten Prüfung. Hohen Anteil daran hatte Monaco Franze, er bekam die beste Note aller Pferde: 8.175 stand auf der Anzeigetafel. Und die Pferdenote fließt bekanntlich ein in die Endnote des Athleten.

Auf Kristina Boe ruhen die meisten deutschen Hoffnungen. Die Unfallchirurgin aus Hamburg turnt mit ihrer „Zombie“ Kür eine überaus anspruchsvolle Aufgabe. Das gelang ihr auch bei dem ersten Auftritt in Dortmund gut, 8.418 die Note, allerdings war ihr Wallach Don de la Mar nicht in Topform. An der Longe von Winnie Schlüter lieferte er nicht seine Bestleistung ab. Boe nahm einen Teil der Schuld auf sich: „Ich will morgen versuchen ihn weniger zu stören“, nahm sie sich vor.

An dritter Stelle mit Silvia Stopazzini wieder eine Bewerberin aus Italien. Hot Date Tek heißt ihr Pferd, an der Longe Laura Carnabuci. Die Junioren-Europameisterin von 2011 ist inzwischen 23 Jahre alt, voltigiert konstant auf hohem Niveau und bekam in Dortmund die Note 8.083.

Herren

Bei den Herren setzte sich in der ersten Wertungsprüfung Jannis Drewell an die Spitze, der amtierende Deutsche– und Europameister. Der Weltrangliste-Führende aus Steinhagen ist derzeit der erfolgreichste Voltigierer der Welt. Mit seiner Kür „Sherlock Holmes“ begeisterte er Richter und Publikum, 8.642 für die gelungene Vorstellung auf Diabolus. Wie immer unterstützt von Longenführerin und Coach Simone Drewell, seiner Mutter. Die drei sind ein eingespieltes Team. Diabolus, mittlerweile neunzehn Jahre alt, weiß ganz genau worum es geht, gibt Jannis Drewell Sicherheit für seine akrobatische Vorstellung.

Den Pferden ist es herzlich egal, für welche Nation sie an den Start gehen, jedenfalls tat Monaco Franze unter dem Schweizer Lukas Heppler und wiederum an der Longe von Nelson Vidoni genau so hervorragend seinen Dienst wie für Anna Cavallaro. 8.375 erhielt Lukas Heppler bei den Herren für seine Kür, Platz zwei für das gemischte Team.

Jannik Heiland aus Hamburg bestreitet sein erstes Weltcup-Finale, ist aber bereits einer der Favoriten. Seine gute Form bewies er mit dem dritten Platz, 8.293 bekam er für seine Vorstellung auf Rockard H an der Longe von Winnie Schlüter. Seine Punkte für die inoffizielle Hallen-Weltmeisterschaft, wie das Weltcup-Finale auch gern genannt wird, errang Heiland auf unterschiedlichen Pferden und bewies damit eine beeindruckende Flexibilität.

Pas de Deux

Vielseitig ist auch die Italienerin Silvia Stopazzini. Sie liegt nicht nur bei den Damen auf einem aussichtsreichen dritten Platz, im Pas de Deux setzte sie sich mit ihrem Partner Lorenzo Lupacchini souverän an die Spitze. Sie ist damit die erste und einzige Athletin in der Geschichte des FEI Weltcups, die bei einem Finale in zwei Disziplinen antritt. Zum Thema „Der kleine Prinz“ turnt das Duo auf dem Rheinländer Rosenstolz an der Longe von Laura Carnabuci. 8.594 ist eine hervorragende Ausgangsposition für die Entscheidung am Samstag.

Das Finale 2016 ist noch nicht vergessen. Es bleibt auch als großartiger letzter Auftritt des Pas de Deux von Pia Engelberty und Torben Jacobs in Erinnerung, die mit einer fantastischen Leistung und einem hochemotionalen Auftritt Pia Engelbertys Abschied aus dem Sport feierten. 2017 tritt Torben Jacobs mit einer neuen Partnerin an, und zusammen mit Theresa-Sophie Bresch erreichte er schon in ihrem ersten gemeinsamen Jahr das Finale. Auf dem Rücken von Picardo, mit Alexandra Knauf an der Longe turnten sie mit der Note 8.187 auf den zweiten Platz.

Das zweite deutsche Team landete mit 8.006 auf dem dritten Platz. Jolina Ossenberg-Engels und Timo Gerdes haben in Dortmund ein Heimspiel, beide kommen vom Reiterverein Altena aus Westfalen. Ihr Wallach Dragoner ist ebenfalls Westfale wie auch Longenführerin Claudia Ossenberg-Engels. Endnote 8.006 für das rein westfälische Quartett, das auf Platz vier der Weltrangliste geführt wird.