FEI Awards 2016: Sönke Rothenberger als „Rising Star“ nominiert

In den kommenden Tagen veröffentlicht der Weltreiterverband FEI sukzessive die Nominierten für die FEI-Awards 2016. Als erstes wurden heute die Kandidaten in der Rubrik „Rising Star“ bekannt gegeben. Mit dabei sind auch zwei Deutsche.

Der eine davon ist Dressurolympiasieger Sönke Rothenberger. Als er mit der deutschen Mannschaft Gold bei den Olympischen Spielen in Rio gewann, war er 20 Jahre alt. Im Oktober feierte er seinen 21. Geburtstag. Nicht zuletzt auch dank seines herausragenden vierbeinigen Partners Cosmo hat Sönke Rothenberger einen kometenhaften Aufstieg in der Dressurszene hinter sich. In Rio waren die beiden erstmals bei einem Championat dabei, gleich bei Olympischen Spielen und gleich mit Gold dekoriert. Dabei hat der Student aus Hessen bewiesen, dass er eiserne Nerven hat und als erster Reiter der Mannschaft sozusagen die Grundlage des Erfolgs gelegt.

Mit einem PS zum Ruhm

Die zweite Deutsche unter den Nominierten für den Rising Star-Award ist Reinerin Gina Maria Schumacher. Als Tochter der Formel 1-Legende Michael Schumacher ist ihr der sportliche Ehrgeiz sozusagen in die Wiege gelegt worden. 2013, 2015 und 2016 holte sie jeweils die Europameister-Titel ihrer Altersklasse im Reining.

Athletik aus Österreich

Gleich zwei Goldmedaillen brachte die 21 Jahre alte Jasmin Lindner von den Weltmeisterschaften der Voltigierer in Le Mans heim nach Österreich. Die eine gab es bei den Damen, die andere im Pas de Deux zusammen mit ihrem Partner Lukas Wacha. Die beiden waren übrigens das erste Paar überhaupt, das 2012 diesen Titel gewinnen konnte.

Nachwuchsstar im Springsattel

Der Vierte im Bunde der Nominierten für die Rising Star Awards ist der 18-jährige Gilles Thomas aus Belgien, der in diesem Jahr Europameister der Junioren in Millstreet, Irland, wurde.

0

0

0 x geteilt