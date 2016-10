Kiel: Lars Bak Andersen gewinnt Großen Preis, Dirk Ahlmann im Krankenhaus

Die CSI3* Baltic Horse Show war das Wochenende der norddeutschen Pferde und Reiter. Selbst der gebürtige Däne Lars Bak Andersen fühlt sich wie er sagt bereits durch und durch als Holsteiner. Den Sieg im mit 44.500 Euro dotierten Großen Preis erzielte er natürlich mit – einem Holsteiner.

Gerade wenige Wochen hat der Däne Lars Bak Andersen, der im holsteinischen Elmshorn lebt, den zehnjährigen Holsteiner Carrasco v. Caretino unter dem Sattel. Die Baltic Horse Show in Kiel war erst das sechste Turnier der beiden. „Wir waren vor einigen Wochen auf Shoppingtour und meine malaysischen Pferdebesitzer haben Carrasco und Queens Dancer gekauft“, erzählte Andersen nach seinem souveränen Sieg, bei dem er dem zweitplatzierten Schweizer Werner Muff noch knapp eine halbe Sekunde abnehmen konnte. Da haben Andersens Sponsoren eine gute Wahl getroffen. Denn mit dem achtjährigen Queens Dancer v. Queens Darling konnte er am Sonntagmittag das Finale von „Lotto3 plus 1“, eine Zweisterne-Prüfung der Klasse S, gewinnen.

Dritter und damit bester Deutscher im Großen Preis wurde Carsten-Otto Nagel mit dem 15-jährigen Holsteiner Holiday by Solitour v. Contendro, der am letzten Sprung einen Fehler hatte, sich aber trotzdem zufrieden zeigte. Er lobte auch die verbesserten Bedingungen des Turniers, insbesondere den vergrößerten Abreitebereich. Der Pferdewirtschaftsmeister aus Wedel hat schon jetzt sein Kommen für 2017 zugesagt: „Muss ich ja auch, wenn ich nochmal den Großen Preis gewinnen will.“ Insgesamt sechs Paare des 39-köpfigen Starterfeldes hatten das Stechen erreicht.

Großes Pech unterdessen für Dirk Ahlmann: Mit dem neunjährigen Calmando v. Calido I stürzte er in der dreifachen Kombination und zog sich dabei einen Bruch oberhalb des rechten Sprunggelenks zu. Er sollte noch am selben Abend operiert werden.

Immerhin neun Reiter waren angereist, um sich im Grand Prix und der Grand Prix Kür zu messen. Hier gab es einen Doppelsieg für Andrea Timpe aus dem westfälischen Hattingen (bei Bochum). Mit dem 13-jährigen Oldenburger Wallach Don Darwin v. Don Schufro gewann sie sowohl den Grand Prix (70,98 Prozent) als auch die Grand Prix-Kür (77,575 Prozent). Auf den zweiten Platz im Grand Prix ritt die für Finnland startende Kristina Böckmann mit dem Hannoveraner Der Kleine Lord v. Danone (70,12 Prozent). Platz drei ging an Nadine Husenbeth (Sottrum) mit der 17-jährigen Fidermark-Tochter Florida (69,9 Prozent).

In der Kür sicherte sich Nadine Husenbeth den zweiten Platz (75,8 Prozent). Wolfgang Schade ritt mit dem 13-jährigen Dressman v. Dressage Royal auf Rang drei (73,050 Prozent).

Eine große Überraschung gab es zum Schluss des Turniers für den Veranstalter der Baltic Horse Show, Peter Rathmann. Ihm wurde das Silberne Reitkreuz verliehen.

