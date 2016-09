Paralympics: Deutschland weiter gut im Rennen

Tag zwei bei den Paralympics in Rio de Janeiro brachte Licht und Schatten aus deutscher Sicht.

Elke Philipp und Regaliz lieferten wertvolle 73,913 Prozent fürs Team und waren damit Dritte im Teamtest Grade Ia hinter den Briten Sophie Christiansen auf Athene Lindebjerg (77,522) und Anne Dunham mit Lucas Normark (73,957). Elke Philipp (52) war mit ihrem Auftritt zufrieden, sieht aber noch Luft nach oben: „Blacky lief sehr gut und ich konnte alle Sachen, die wir trainiert haben gut umsetzen. Aber ich bin sicher, dass wir in der nächsten Prüfung noch einen draufsetzen können.“

Die sehbehinderte Carolin Schnarre, die als Nachrückerin ins Team gerutscht war und mit Del Rusch ein Pferd von Elke Philipp reiten darf, hatte ein wenig Pech: Del Rusch erschreckte sich in der Prüfung, wendete halb ab und beendete unter Anspannung. So war heute nicht mehr drin als 65,883 Prozent für die Pferdewirtin aus Osnabrück, die damit im Grade IV auf Rang sechs landete. „Die Trabtour war überdurchschnittlich gut, daher gab es immer noch 65,833 Prozent. Wahrscheinlich hat sich Del Rusch vor den Zuschauern erschrocken, die alle auf einem Block sitzen. Aber Caro hat das danach ganz prima gelöst“, sagte Equipechefin Britta Bando. „Eigentlich ist er sonst ganz ruhig, stört sich nur an lauter Musik“, erklärte die Reiterin selbst. Allerdings habe sie schon gemerkt, dass er auch zu Beginn etwas angespannt gewesen sei.

Morgen muss Steffen Zeibig mit Feel Good als vierter und letzter Mannschaftsreiter ins Viereck. Er tritt, wie auch Einzelreiterin Claudia Schmidt mit Romeo Royal, im Teamtest Grade II an. Und selbst danach ist für das Mannschaftsergebnis noch vieles offen. Denn die Ergebnisse der zweiten Prüfungsrunde zählen für die Medaillenvergabe gleich doppelt – einmal für die Vergabe der Einzelmedaillen sowie in Summe mit dem Teamtest auch für die Mannschaftswertung.