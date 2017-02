Royal Windsor Horse Show jetzt mit Fünf-Sterne-Status im Parcours

Vom 10. bis 14. Mai lädt die Queen die Pferdewelt Großbritanniens und die internationalen Spitzensportler gewissermaßen in ihren Garten ein, zur Royal Windsor Horse Show. In diesem Jahr wurde der sportliche Teil noch einmal aufgewertet.

Die Royal Windsor Horse Show umfasst mehr als 120 Veranstaltungen. Neu in 2017: eine Fünf-Sterne-Tour, bei der es insgesamt 520.000 Britische Pfund zu gewinnen gibt (ca. 610.000 Euro). Allein 258.000 Pfund (rund 302.000 Euro) wird beim Highlight des Turniers verteilt, dem Rolex Grand Prix. Er findet am 14. Mai in der Castle Arena stattfindet, wartet auf den Sieger ein Preisgeld von 258,000 Pfund, also rund 302.000 Euro.

Auch in der Dressur wird aufgestockt: Vier statt drei Sterne heißt es beim FEI Dressur Grand Prix am 11. Mai und bei der Kür am Folgetag. Zudem ist das CAIO4* von Windsor eines der wichtigsten Fahrsportereignisse im Vereinigten Königreich. Vom 11. bis 14. Mai rollen die Kutschen durch den königlichen Garten. Es geht nicht nur um den Titel der Royal Windsor Horse Show, sondern auch um die Qualifikation für das Weltcup-Finale.

Neben den internationalen Veranstaltungen ist die Royal Windsor Horse Show aber auch Gastgeber für zahlreiche nationale Events. Und abseits der Prüfungen gibt es Schaubilder der King’s Troop Royal Horse Artillery und rasante Ponys bei den DAKS Pony Club Mounted Games.

Weitere Infos: www.rwhs.co.uk