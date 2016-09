Sport am Wochenende

Von Paderborn bis Calgary, von Rom bis Langenhagen und Blenheim kommen dieses Wochenende vor allem Spring- und Vielseitigkeitsfans auf ihre Kosten. Das Turnierwochenende im Überblick.

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 8. bis 11. September in Paderborn

Etwa 200 Reiter aus 20 Nationen, unter ihnen mit dem Schweden Peder Fredericson der Silbermedaillengewinner von Rio, gehen in Paderborn auf dem Schützenplatz an den Start. Im Großen Preis am Sonntag werden unter anderem Punkte für die DKB-Riders Tour verteilt.

Weitere Informationen unter www.engarde.de

Internationales Spring- und nationales Dressurturnier (CSI2*/CDN) in Ising am Chiemsee

Vor der besonderen Kulisse des Chiemsees wird dieses Wochenende auf Zwei-Sterne-Niveau gesprungen und auch Dressur bis Grand Prix geritten.

Weitere Informationen unter www.chiemseepferdefestival.de

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CIC2*) in Lagenhagen-Twenge

Die Familie Münkel aus Langenhagen-Twenge ist am Wochenende Gastgeber für zwei wichtige Entscheidungen im Busch: Zum einen das Finale des CDV Cups, zum anderen die letzte Sichtung für die Europameisterschaften der Junioren und Jungen Reiter.

Weitere Informationen unter www.vfv-langenhagen.org/wordpress

Europameisterschaft Springen Veteranen in Arezzo/ITA

Dietrich Brehm (Fürstenfeldbruck) mit Calibro; Ernst-Frieder Homberger (Willstätt) mit Cliff; Udo Kloetzel (Limburg) mit Wybren; Boris Miksa (Heinsberg) mit Quidam’s Rossini; Manfred Villmann (Wietze) mit Albasso.

Weitere Informationen unter www.arezzoequestriancentre.com

Weltmeisterschaft Junger Fahrpferde in Mezohegyes/HUN

Marion Freymann (Hamburg) mit Barbie Millicent und Partitur; Ulrich Hengemühl (Tecklenburg) mit Fiderella; Dirk Hofmann (Falkenberg OT Kösla) mit Veritabel FST und Valenzio FST; Steffen Horn (Klipphausen) mit Samba Lott; Hans-Georg Röper (Anröchte) mit Sir Magic; Jovanca Marie Kessler (Friedewald) mit Enfado P.

Weiter Informationen unter www.mezohegyesmenes.hu

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) in Calgary/CAN

Christian Ahlmann (Marl); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Andreas Kreuzer (Bad Oeynhausen); Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen); Patrick Stühlmeyer (Osnabrück); Philipp Weishaupt (Hörstel).

Weitere Informationen unter www.sprucemeadows.com

Internationales Springturnier (CSI5*/2*) in Rom/ITA

CSI5*: Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Marcus Ehning (Borken); Philip Houston (Leichlingen); Marco Kutscher (Bad Essen); David Will (Pfungstadt); CSI2*: Nicola Pohl (Marburg).

Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com

Internationales Springturnier (CSI5*/2*) in Lausanne/SUI

CSI5*: Marc Bettinger (Remouchamps/BEL); CSI2*: Christoph Könemann (Sihlbrugg/SUI).

Weitere Informationen unter www.ilhs.online

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Bonheiden/BEL

CSI3*: Katharina Offel (LT Puth/NED); CSI1*: Dominik Schwolow (Wedemark).

Weitere Informationen unter www.csi-bonheiden.be

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*/CIC3*) in Blenheim/GBR

CCI3*: Nicolai Aldinger (Egestorf); Bettina Hoy (Rheine); CIC3*: Franka Lüdeke (Wachtberg).

Weitere Informationen unter www.blenheimhorse.co.uk