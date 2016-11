Sport am Wochenende

Riders Tour Finale bei den Munich Indoors, Weltcup-Qualifikationen in Verona und Toronto, Dressur in Maastricht – Vorschau auf ein sportliches Wochenende.

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI4*) Munich Indoors in München

160 Reiter, 423 Pferden – bei den Munich Indoors in der Münchner Olympiahalle ist am Wochenende ordentlich etwas los! München ist der Schauplatz des Finales der Riders Tour. Dementsprechend gut besetzt sind die Springprüfungen. Die Dressurreiter haben die Wahl zwischen Grand Prix Special- und -Kür-Tour. Am Start sind in München unter anderem Doppel-Doppel-Olympiasieger Michael Jung, Ludger Beerbaum und Dorothee Schneider.

Weitere Informationen unter www.engarde.de

TV-Tipp: ClipMyHorse.de überträgt im Stream an allen Veranstaltungstagen live von den Munich Indoors.

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) in Toronto/CAN

David Will (Pfungstadt).

Weitere Informationen unter www.hitsshows.com

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/CDI3*) in Maastricht/NED

CSI: Hans Dieter Dreher (Eimeldingen); Holger Hetzel (Goch); Markus Beerbaum (Thedinghausen);

CDI: Beatrice Buchwald (Voerde); Marc-Patrick Fritz (Butzbach); Britta Rasche-Merkt (Meerbusch); Isabell Werth (Rheinberg).

Weitere Informationen unter www.jumpingindoormaastricht.nl

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W/2*) in Verona/ITA

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Mechelen/BEL); Marcel Marschall (Altheim); Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen); Philipp Weishaupt (Hörsel);

CSI2*: Matthias Schäfter (Zagreb/CRO); Jana Wargers (Emsdetten).

Weitere Informationen unter www.jumpingverona.it

Internationales Springturnier (CSI4*) in Thermal/USA

Guido Klatte (Lastrup); Christian Heineking (Strasen).

Weitere Informationen unter www.hitsshows.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Opglabbeek/BEL

CSI3*: Christopher Kläsener (Swolgen/(NED); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Lars Nieberg (Sendenhorst); Nicola Pohl (Marburg); Philipp Schober (Rothenburg); CSI1*: Victoria Klatte (Latrup).

Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com

0

0

0 x geteilt