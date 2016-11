Sport am Wochenende

Stuttgart, Damme, Bundesnachwuchschampionat Dressur und mehr.

Internationales Weltcup-Dressur-, Spring- und Fahrturnier (CDI-W/CSI-W5*/CAI-W) „German Masters“ in Stuttgart

Die gesamte Pferdewelt blickt dieses Wochenende nach Stuttgart. Drei Weltcup-Prüfungen, vier Weltranglisten-Erste in vier Disziplinen, zahlreiche Olympiasieger und Medaillengewinner bei internationalen Championaten sowie Schauprogramm locken in die Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle.

Für die Fahrer ist Stuttgart die erste Weltcupstation. Bei den Springreitern gibt es einen Gast: Vielseitigkeitsstar Michael Jung bestreitet sein erstes Weltcupspringen. Für die Dressurprüfungen hat sich das Goldquartett von Rio nahezu vollständig versammelt mit Isabell Werth, Dorothee Schneider und Kristina Bröring-Sprehe.

Weitere Informationen unter www.stuttgart-german-masters.de

Ich schau TV

Der SWR sendet mit „Sport extra“ am Samstag, 19.11. und am Sonntag, 20.11. jeweils ab 16 Uhr aus der Stuttgarter Schleyer-Halle. ClipMyHorse überträgt an allen Tagen live im Internet unter www.clipmyhorse.tv.

Internationales Springturnier (CSI2*) in Damme

77 Reiter aus elf Nationen mit rund 300 Pferden und einige Prominenz hat sich am Wochende für das internationale Zwei-Sterne-Springturnier in Damme angekündigt. Mit dabei sind unter anderem der ehemalige Mannschaftswelt- und -europameister Carsten Otto-Nagel, der Deutsche Meister 2015, Denis Nielsen, sowieder irische Top-Reiter Cameron Hanley.

Weitere Informationen unter www.csi-damme.de

Bundesnachwuchschampionat Dressur (Ponyreiter) in Verden

Dressurtalente bis 14 Jahre auf Ponys können am Bundesnachwuchschampionat teilnehmen. Sie werden von ihren Landesverbänden ausgewählt. Nach einem Auswahllehrgang bei den Bundestrainern dürfen dann die besten 20 in Verden an den Start gehen. Zu reiten sind dort seit dem vergangenen Jahr zwei Dressurreiterprüfungen der Klasse L. Vorjahressieger waren Nele Löbbert und Rocky aus Westfalen.

Weitere Informationen unter www.psvhan.de

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) in Las Vegas/USA

Christian Heineking (Strasen); Söhnke Theymann (Iserlohn); Guido Klatte jun. (Lastrup).

Weitere Informationen unter www.showpark.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*) in Randboel/DEN

Vera Breidenbach (Owschlag); Friederike Hahn (Tangstedt); Svenja Peper (Harsefeld); Wolfgang Schade (Hamburg).

