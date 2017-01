Sport am Wochenende

Das Pferdesportjahr mit deutscher Beteiligung beginnt dieses Wochenende in Neustadt/Dosse und Abu Dhabi.

Internationales Springturnier (CSI2*) in Neustadt-Dosse

Heute ist der CSI2* in Neutadt/Dosse in der Graf-von-Lindenau-Halle gestartet. Highlights sind zwei Weltranglisten-Springen, eins am Samstag und eins am Sonntag. Zudem gibt es eine mittlere und eine Youngster-Tour und den Junior Future Cup für den Nachwuchs aus den östlichen Bundesländern.

Weitere Informationen unter www.csi-neustadt-dosse.de

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) in Abu Dhabi/UAE

Jörg Naeve (Bovenau); David Will (Pfungstadt).

Weitere Informationen unter www.adec-web.com

