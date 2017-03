Oliver Schaal verstärkt ab April das Ausbilder-Team in Marbach

Oliver Schaal verlässt den Stall Gripshöver, um in seine alte Heimat Marbach zurückzukehren. Auf dem Haupt- und Landgestüt wird er in Zukunft Hengste und Reiter ausbilden.

Das Landgestüt Marbach bekommt ab 1. April Verstärkung von Oliver Schaal. Der 51-jährige Pferdewirtschaftsmeister verlässt nach 25 Jahren den Stall Gripshöver in Westfalen. Am Landgestüt wird er sich vor allem der Ausbildung junger Hengste widmen und die Azubis unterstützen.

Rückkehr in die Heimat

Es ist eine Rückkehr in die Heimat. Ursprünglich stammt er aus Tübingen und absolvierte seine Ausbildung im Haupt- und Landgestüt Marbach. Später war er bei Kurt Gravemeier. Außerdem war Schaal als Bereiter an der Deutschen Reitschule in Warendorf tätig und arbeitete ein Jahr bei Dressurtrainer Klaus-Martin Rath.

Rund 100 Siege in der schweren Klasse hat er bereits errungen, auch wenn er selbst bescheiden sagt, „gezählt habe ich sie nicht“. Den Stall Gripshöver verlässt Oliver Schaal mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Das war eine tolle Zeit“, blickt er zurück, „ich habe ein super Verhältnis zur Familie“. Mit Lutz Gripshövers Hengst Pontifex nahm er an einer Weltcup-Qualifikation teil, 2012 war er Westfälischer Meister der Springreiter. 2014 gewann er mit dem westfälischen Team die Deutsche Hallenmeisterschaft der Landesverbände. Mitte Januar war er im Großen Preis von Münster, ein S****-Springen mit Stechen, vorne platziert.

Ausbildung von Hengsten und Azubis

Trotz aller Erfolge, die er mit den Gripshöver-Pferden feiern konnte, freut er sich nun auf seine neue Aufgabe: „Ich finde es spannend, noch einmal neue Aufgaben zu übernehmen. Und ich habe bei meinen Besuchen in Marbach eine ganze Reihe junger, hoch talentierter Hengste gesehen, auf deren Förderung ich mich sehr freue“. Auch die Ausbildung zukünftiger Pferdewirte ist für ihn kein Neuland. „In die Ausbildung der Lehrlinge war ich auch bei Gripshövers eingebunden, wenn auch nicht in dem Umfang, wie ich das in Marbach sein werde“.

Eva-Maria Lühr unterstützt das Team ebenfalls

Auch Eva-Maria Lühr das Team in Marbach ab April unterstützen. Zusammen mit ihrem Vater Heinz W. Hauke betreibt die 36-Jährige eine Anlage in Pfalzgrafenweiler im Schwarzwald. Ihre Ausbildung absolvierte sie in Schleswig-Holstein, und auch ihr Revers ziert das Goldene Reitabzeichen. Erfolge feierte sie im Vielseitigkeitssattel bis hin zur Qualifikation fürs Bundeschampionat und in Springen bis S***.

Für sie ist es eine spannende Herausforderung, zukünftig Teil eines großen Teams zu sein. „Ich bin sicher, dass ich meine berufliche Erfahrung in Marbach einbringen kann. Und natürlich freue ich mich auf die Chance, in einem so renommierten Gestüt arbeiten zu können, und nicht zuletzt auf die Arbeit mit vielversprechenden, jungen Springhengsten und blutgeprägten Pferden.“