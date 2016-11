10 Dinge über Sönke Rothenberger & Cosmo, die man kennen sollte

Ponyeuropameister, Hühnerzüchter, Springreiter und jetzt FEI „Rising Star“ 2016 – Sönke Rothenberger hat mit seinen gerade mal 21 Jahren schon eine Menge erreicht. Ebenso wie sein vierbeiniger Erfolgspartner Cosmo. Zwei Hochbegabte im Portrait.

Bei den FEI-Awards 2016 wurde der 21-jährige Sönke Rothenberger als „Rising Star“ ausgezeichnet. Noch vor zwei Jahren waren er und sein KWPN-Wallach Cosmo im Junge Reiter-Lager erfolgreich unterwegs gewesen. In diesem Sommer kam zuerst die Berufung ins Team für den CHIO Aachen. Und dann der Ritterschlag: die Olympianominierung, gekrönt von Gold in Rio. Was für ein Werdegang! Der war bei Reiter und Pferd alles außer gewöhnlich, wie wir hier einmal zusammengetragen haben.

