16. Fachtagung: Gesunde Haltung – Gesunde Pferde

Bereits zum elften Mal ist der Wettbewerb „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ ausgeschrieben. In diesem Jahr wird der Gewinner im Rahmen der 16. Fachtagung für Persönliche Mitglieder (PM) ausgezeichnet. Thema der Tagung „Auf gesunden Hufen – von Anfang an.“

Die jährliche Fachtagung „Gesunde Haltung – Gesunde Pferde“ geht alle an, die sich mit Pferden beschäftigen. Dazu gehören Züchter, Pferdehalter sowie die Reiter. Im letzten Jahr ging es um Infektionsschutz für Pferde. Dabei wurden für und wider diskutiert. In diesem Jahr dreht sich thematisch alles um das Thema „Auf gesunden Hufen – von Anfang an.“ Ausrichtungsort ist die Niedersachsenhalle in Verden und los geht es am 19. November um 10 Uhr. Angefangen mit der Hufentwicklung bei einem Fohlen und der Behandlung eventueller Fehlstellungen. Dabei soll auch die Ernährung eine Rolle spielen: hat diese einen Einfluss auf die Hufhornqualität? Außerdem wie sollte ein Schmied mit Fehlstellungen umgehen? Welche Erwartungen hat ein Zuchtrichter an Fohlen oder junge Pferde bei der Beurteilung? Welche Folgeerkrankungen können sich aus der Fehlstellung entwickeln? Am Ende wird es noch eine Diskussion zum aktuellen Stand der Problematik mit Hufrehe geben.

Das ist der Fahrplan für den Tag:

Beginn: 10 Uhr, Ende circa 18 Uhr

Gebühr: 75 Euro (Verpflegung inklusive)

Wichtig: Alle Persönlichen Mitglieder (PM) erhalten 10 Prozent Rabatt.

Themen:

Fütterung rund um den Huf: vom schlechten Hufhorn bis zur Hufrehe

Referentin:Prof. Dr. Petra Wolf, Leiterin des Instituts für Ernährungsphysiologie und Tierernährung, Universität Rostock.

Huf – und Gliedmaßenstellung vom Fohlen bis zum Reitpferd – eine Sache der richtigen Perspektive!

Referent: Stephan Becker, staatl. geprüfter Hufbeschlag Lehrschmied der Niedersächsischen Bildungsstätte von Hufbeschlaglehrschmieden NBvH

Das korrekte Pferd – was bringt die Exterieurbeurteilung aus der Sicht des Zuchtrichters?

Referent: Dr. Matthias Görbert, Leiter der Sächsischen Gestütsverwaltung, Moritzburg

Das junge Reitpferd – Folgen von Entwicklungsstörungen der Hufe und der Gliedmaßen für das Training

Referent: Dr. Niklas J. Drumm, Fachtierarzt für Chirurgie-Pferde, Diplomate ACVS-LA, Diplomate ECVS, Tierklinik Lüsche.

Gleichzeitig wird bei der Fachtagung auch der Gewinner des Wettbewerbs „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ ausgezeichnet. Bereits zum elften Mal wurde der Superstall des Jahres gesucht. Ziel dabei ist es, tiergerechte Pferdehaltung auszuzeichnen und somit zur Verbesserung der Haltung beizutragen. Die Gewinner werden aus zwei unterschiedlichen Kategorien ermittelt: die erste Kategorie sucht Ausbildungs- und Pensionsbetriebe aller Disziplinen sowie Reit- und Fahrvereine jeder Art. In der zweiten Kategorie wird der Gewinner unter jeglichen Zucht- und Aufzuchtbetrieben ausgewählt.

