Abschied von Kyra Kyrklunds Max

Traurige Nachrichten aus Großbritannien! Das letzte Erfolgspferd der Finnin Kyra Kyrklund, der Schwede Max, musste eingeschläfert werden.

Max wurde nur 22 Jahre alt. Er hatte Knochenkrebs, wie Kyra Kyrklund gegenüber Eurodressage berichtete: „Am Montag haben wir erfahren, dass Max Krebs im Unterkiefer hat. Wir haben gehofft, dass er trotzdem noch einige gute Monate haben würde, da er gut fraß und sehr zufrieden war, wenn ich ihn geritten habe. Aber unglücklicherweise stellte sich heraus, dass es sich um eine sehr aggressive Krebsform handelt, die schnell wächst. Gestern Nachmittag konnte er sein Heu nicht fressen und hatte sogar Probleme mit Zuckerstückchen. Dank Schmerzmitteln hatte er noch eine gute Nacht, in der er normal gefressen hat, auch Äpfel. Morgens haben wir ihn dann zu seinem Lieblingsgrasplatz in die Sonne geführt, wo er friedlich eingeschläfert wurde. Seine Asche wird im geliebten Blauglöckchenwald hinter unserem Haus begraben. Er hat ein Kapitel in unserer aller Leben gefüllt.“

Große Karriere

Bis 2009 ging Max noch im Sport. Danach verbrachte er seinen Lebensabend auf der Anlage von Kyra Kyrklund in Großbritannien. Der schwedische Warmblüter v. Master war das letzte große Erfolgspferd der Finnin. 2005 waren die beiden bei den Europameisterschaften in Hagen am Start. 2006 wurden sie Siebte in der Kür bei den Weltreiterspielen in Aachen. Ein Jahr später wurde es Rang vier beim Weltcup-Finale in Las Vegas und die Teilnahme an der EM in Turin. 2008 belegten Kyrklund und Max Rang drei beim Weltcup-Finale in ‚s-Hertogenbosch und wurden Sechste bei den Olympischen Spielen in Hongkong. Das letzte Championat war die EM in Windsor, wo Max Siebter wurde.