Achtung, Taschentuchalarm: Videobotschaft zu Valegros Abschied

„One of the greatest creatures God has ever created!“ Wer kann das sein? Klar! Superstar Valegro. Das beste Dressurpferd, das jemals ein Viereck betreten hat. Nun sagt er Tschüss. Aber nicht ohne sich gebührend zu verabschieden.

Die Olympia Horse Show in London wird Valegros offizieller Abschied sein. Am 13. Dezember hat er noch einmal einen großen Auftritt. Am 14. Dezember ist die Farewell-Zeremonie. Die Olympia-Organisatoren haben im Vorfeld ein Video zusammengestellt, für das sie Persönlichkeiten aus Valegros Umfeld nach ihrem Verhältnis zu „Blueberry“ befragt haben. Charlotte Dujardin: „Wenn mir damals jemand gesagt hätte, was Valegro und ich eines Tages erreichen würden, hätte ich definitiv angefangen zu lachen! Nun haben wir das alles nicht nur erreicht, ich habe auch noch den besten Freund gewonnen, den man sich nur vorstellen kann. Zu all den Turnieren zu fahren und ihn nicht dabei zu haben, das ist so schwer! Wie doof ein Tag auch immer war, er hat ihn zu einem guten Tag gemacht!“

So und ähnlich äußern sich auch die anderen Menschen, die Valegro lieben und bewundern – und würde man die ganze Pferdewelt befragen, die Antworten fielen ganz sicher ähnlich aus! Was für ein Pferd! Was für ein Talent! Und was für eine Persönlichkeit! Auch wir werden Dich vermissen, Valegro!

Übrigens kannten auch wir Valegro schon vor seinem ganz großen Durchbruch. 2011 haben wir Carl Hester in England besucht und eben jenen damals neunjährigen und noch nicht voll ausgereiften, aber unglaublich talentierten Wallach unter Charlotte Dujardin bewundert, der sich ein Jahr später in die Unsterblichkeit tanzen sollte: Valegro.

Die Geschichte der Olympiasiege der beiden kann man im St.GEORG nachlesen:

Ein Kurztrip nach London?

Wer sich oder seinen Lieben ein Vorweihnachtsgeschenk machen möchte, kann noch Karten für die Abschiedszeremonie in der Londoner Olympia Hall erwerben. Tickets und Infos gibt es hier: www.olympiahorseshow.com.

