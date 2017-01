Anky van Grunsven-Schülerin Lina Uzunhasan reitet nun für die USA

Die 17-jährige Lina Uzunhasan hielt in den vergangenen Jahren die türkische Flagge auf dem Dressurviereck hoch. Nun hat sie sich entschieden, für die USA an den Start zu gehen.

In den USA ist Lina Uzunhasan geboren. Aufgewachsen ist sie in der Türkei und inzwischen lebt sie in den Niederlanden, wo sie mit Anky van Grunsven trainiert. Die Dressurkarriere der Tochter war der Grund für den Umzug der Familie.

Bei der U18-EM 2016 in Oliva, Spanien, überraschte Lina mit einem vierten und zwei fünften Plätzen. Jüngst nahm sie beim CDI Roosendaal erstmals in der Jungen Reiter Tour an einem internationalen Turnier teil, holte einen Sieg und wurde zweimal Zweite. Zu ihren Motiven für den Nationenwechsel erklärt sie: „Ich habe größtenteils in der Türkei gewohnt, doch fühle ich mich mehr Amerikanerin als Türkin. Es macht mich stolz, für die Vereinigten Staaten reiten zu dürfen. Womöglich wähle ich hiermit nicht den einfachsten Weg, denn als Türkin ist es einfacher meinen Traum, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, zu erreichen. Doch ich will nicht nur teilnehmen der Teilnahme wegen. Ich bekomme nun die Chance, gegen starke Konkurrenten anzutreten. Dies ist für mich eine Herausforderung, die ich gerne und mit voller Motivation annehme.“

George Williams, Jugendnationaltrainer der United States Equestrian Federation (USEF), sagt: „Wir sind sehr zufrieden mit Linas Entscheidung bezüglich ihrer Sportnationalität und freuen uns darauf, dass sie für die USA reiten wird. Ich bin davon überzeugt, dass sie ihre jüngsten Erfolge ausbauen kann und habe Vertrauen in ihre Zukunft.“ Auch ihre Trainerin Anky van Grunsven sieht für ihre Schülerin eine erfolgreiche Zukunft: „Lina kann sehr gut reiten. Sie ist zwar noch jung und unerfahren, doch wenn man ihr ein Pferd gibt, sieht man bei diesem in nur kürzester Zeit positive Entwicklungen. Ihre Fortschritte sind beeindruckend. Wenn alles wie geplant seinen Lauf nimmt, dann werden wir in der Zukunft noch viele schöne Ritte von ihr sehen!“

