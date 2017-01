Grand Prix-Pferde Bonzanjo und Florenciano nun in Deutschland

Im vergangenen Jahr bekam Grand Prix-Reiter Marc-Patrick Fritz zwei hochkarätige Pferde zum Reiten: Bonzanjo und Florenciano, beide unter ihren vorherigen Reitern bereits Grand Prix-siegreich. Nun musste Fritz die beiden wieder gehen lassen.

Die Pferde waren im vergangenen Jahr beide an Ralph Uwe Westhoff verkauft worden. Der nun 13-jährige KWPN-Hengst Florenciano v. Florencio-Havidoff steht auf Westhoff selbst eingetragen. Bei dem nun elfjährigen KWPN-Wallach Bonzanjo v. Jazz-Contango ist die WEHO Grundbesitz GmbH & Co. KG verzeichnet.

Florenciano war von Hubertus Schmidt in den Grand Prix-Sport gebracht worden, nachdem er von Hermann Burger bereits bis zur schweren Klasse gefördert worden war. Züchterisch kann er bereits drei gekörte Söhne vorzuweisen. Bonzanjo war das zweite A-Kaderpferd des holländischen Olympiareiters Diederik van Silfhout. Unter anderem gewannen die beiden 2015 in Maastricht die Grand Prix-Prüfungen.

Westhoff stellte seine Neuerwerbungen zunächst Marc-Patrick Fritz zur Verfügung der zuvor erst ein Grand Prix-Pferd unter dem Sattel hatte. Fritz trainierte die Pferde unter der Aufsicht von Bonzanjos Ausbilder Diederik van Silfhout. Mit Florenciano ritt er zwei nationale Turniere in Deutschland, bei denen er einmal Vierter im Grand Prix Special wurde und einmal Dritter in der Intermédiaire II. Auf Bonzanjo gewann Fritz auf vier Turnieren (CDN in den Niederlanden) drei Grand Prix-Prüfungen. Zuletzt waren die beiden im November in Ankum am Start gewesen.

Neue Wege

Nun endete die Zusammenarbeit zwischen Ralph Westhoff und Marc-Patrick Fritz. Auf Nachfrage von Eurodressage bestätigte Ralph Westhoffs Ehefrau Margarete Groeninger, dass die Pferde wieder in Deutschland und guter Dinge sind. Derzeit würden sie vor allem ins Gelände geritten. Zu einem neuen Reiter wollte man sich indes nicht äußern. Allerdings wurde von dem für Israel startenden Eyal Zlatin, Lebensgefährte von Hendrik Lochthowe, bestätigt, dass er die beiden Pferde weiter reiten soll. Er sei sehr glücklich, diese beiden super Pferde reiten zu dürfen, freute sich Zlatin gegenüber Eurodressage.

