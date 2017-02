Cadjanine Z nun unter kanadischer Flagge

Die Olympiastute Cadjanine Z wechselt erneut Stall und Reiter. Von Rodrigo Pessoa geht sie nun zu der Kanadierin Elissa Reisman.

Die nun 15-jährige Cadjanine Z v. Canabis Z war zuletzt von Rodrigo Pessoa geritten worden. Davor trug sie Belgiens Gregory Wathelet über die olympischen Kurse in London und ging (unter anderem) unter Constant van Paesschen und Elodie Laborde, der Lebensgefährtin des Besitzers, Alain van Campenhoudt von Citizenguard.

Elissa Reisman will Cadjanine Z in diesem Jahr in der Amateurtour vorstellen und danach vielleicht auch auf höherem Niveau. Bislang hat die 34-Jährige vor allem an Zwei- und Drei-Sterne-Turnieren teilgenommen. Mit Cadjanine Z hat sie nun vier Turnierpferde im Stall.

