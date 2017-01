Cameron Hanleys Cas an Audrey Coulter verkauft

Der in Deutschland beheimatete irische Springreiter Cameron Hanley hat eines seiner besten Pferde in die USA verkauft.

Heute hat der zehnjährige KWPN-Wallach v. Indoctro-Numero Uno sich auf die Reise in Richtung USA gemacht. Neue Reiterin des talentierten Braunen wird die 24-jährige Audrey Coulter. Sie kann sich auf ein bereits sehr erfolgreiches Pferd freuen. Hanley hatte Cas ausgebildet seit er sechsjährig ist und war mit ihm die ersten internationalen Springen geritten. Bereits siebenjährig konnte der Wallach die ersten Siege verzeichnen. Und so ging es dann weiter. 2016 gewannen Cas und Cameron Hanley unter anderem den Großen Preis von Lier (CSI2*) und waren Zweite im Großen Preis von Donaueschingen (CSI3*). Sein Fünf-Sterne-Debüt gab Cas im Dezember in Paris und schlug sich dabei sehr ordentlich mit einem Abwurf im Großen Preis. „Es war ein wirkliches Vergnügen, Cas zu reiten und mit ihm einem so tollen Pferd zu arbeiten“, äußerte sich Cameron Hanley gegenüber World of Showjumping. Mein Bruder und ich wünschen den Besitzern alles Glück und viel Erfolg mit ihm.“

